Російський режим спонукає Індію купувати більше російської нафти. Натомість обіцяє збільшити товарооборот з цією країною та "допомогти" впоратися із митним тиском на Нью-Делі з боку США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Заступник торгового представника РФ в Індії Євгеній Грива 20 серпня заявив, що Росія очікує збільшення закупівель російської нафти індійськими нафтопереробними заводами, або хоча б збереження їх рівня на поточному показнику.

Щобільше, Грива визнав, що Росія зараз продає Індії нафту зі знижкою у 5% та розмріявся, що індійсько-російська торгівля зростатиме щороку на 10%.

Видання нагадало, що заява росіянина пролунала на тлі зростання митного тиску на Індію з боку США. Після тарифів, які Вашингтон оголосив проти Нью-Делі, індійський імпорт нафти з Росії впав у два рази.

Кремль, схоже, чудово розуміє, що може втратити одного з головних покупців нафти. Старший дипломат РФ в Індії Роман Бабушкін вже наобіцяв Нью-Делі "золоті гори": мовляв, Росія готова купувати більше індійських товарів, які постраждали від мит США. А ще РФ готова надати Індії допомогу із виробництвом реактивних двигунів на внутрішньому ринку.