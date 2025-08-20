Індія відновила закупівлі російської нафти попри тиск США, - Bloomberg

Державні нафтопереробні заводи Індії повернулися до закупівель російської нафти Urals після короткої паузи, незважаючи на високі тарифи та критику з боку адміністрації президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Міністр фінансів США Скотт Бессент додав, що "найбагатші родини в Індії" отримали вигоду від купівлі російської нафти, і підтвердив плани щодо підвищення тарифів на Нью-Делі.

Торговельний радник Білого дому Пітер Наварро у колонці для Financial Times заявив, що відновлення закупівель було зумовлене «наживою лобі великих нафтових компаній Індії», а не внутрішніми потребами країни.

Один із чиновників уточнив, що це лише сценарне планування.

Наприкінці липня уряд Індії попросив переробників підготувати плани відмови від російської нафти на випадок припинення поставок.

Раніше цього місяця державні НПЗ призупинили закупівлі Urals через тиск із США.

Відвантаження заплановане на вересень та жовтень. Джерела, знайомі з ситуацією, попросили не називати їхні імена, оскільки не уповноважені коментувати публічно.

За даними джерел видання, Indian Oil Corp. та Bharat Petroleum Corp. придбали партії нафти протягом останніх двох днів.

Що передувало

Раніше повідомлялось, що індійські нафтопереробні заводи терміново припинили закупівлі російської нафти після запровадження США масштабних мит на індійські товари.

За даними джерел, компанії очікували вказівок від уряду після рішення США ввести додаткові 25% мита на індійські товари. Нові заходи були реакцією на безперервний імпорт російської нафти.

У МЗС Індії відразу почали виправдовувати необхідність купівлі російської нафти, пояснюючи це внутрішніми потребами країни та енергетичною безпекою.