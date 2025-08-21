Индия и РФ стремятся увеличить объем торговли до 100 млрд долларов, - Bloomberg

Индия и Россия стремятся увеличить объем торговли до 100 млрд долларов в течение пяти лет, уменьшая таможенные тарифы, поскольку обе страны сталкиваются с напряженностью в отношениях с США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как сообщается, министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар во время визита в Москву заявил, что обе страны должны устранить торговые барьеры и уменьшить нетарифные препятствия, чтобы достичь этой цели.

Визит Джайшанкара является частью дипломатических усилий стран-членов группы БРИКС, которые все сталкиваются с высокими пошлинами и торговыми угрозами со стороны США во времена президентства Дональда Трампа.

Министр иностранных дел Индии находится в Москве на трехдневном визите для проведения ежегодного двустороннего диалога, который, как ожидается, откроет путь для визита российского диктатора Владимира Путина в Индию в конце этого года.

По данным издания, Россия является четвертым по величине торговым партнером Индии, в то время как Индия является вторым по величине торговым партнером России.

Без прямого упоминания США и их торговых политик, Джайшанкар отметил на Индийско-российском бизнес-форуме в Москве, что растущая глобальная неопределенность ставит акцент на "надежных и стабильных партнерах".

"Мы все четко осознаем, что встречаемся на фоне сложной геополитической ситуации. Наши лидеры постоянно и тесно взаимодействуют", - сказал он.