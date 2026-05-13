Індія наростила імпорт нафти з РФ до рекордів перед завершенням дозволу США, - Bloomberg

Рекордні обсяги імпорту

За інформацією видання, в травні щоденні обсяги імпорту російської нафти до Індії досягли безпрецедентних 2,3 млн барелів. Це пов'язано з тим, що чинний дозвіл США дозволяє закуповувати вже завантажену нафту.

Прогнози вказують на те, що за підсумками місяця показник може скласти близько 1,9 млн барелів на добу.

Наслідки війни з Іраном

Ринок нафти зазнав значних потрясінь через війну з Іраном, яка призвела до блокування потоків із Перської затоки через Ормузьку протоку.

Індія, як третій за величиною імпортер нафти, була змушена адаптуватися до цих умов. США надали спеціальний дозвіл на закупівлю російської нафти, щоб стримати зростання цін, проте термін його дії спливає 16 травня.

Якщо дозвіл не буде продовжено, індійські компанії будуть змушені шукати альтернативні, дорожчі джерела постачання.

На тлі цього найбільші державні нафтопереробні компанії Індії, Indian Oil Corp. та Bharat Petroleum Corp., уже почали закуповувати нафту у Західній Африці та США, а також розглядають можливість укладання короткострокових угод для диверсифікації постачань.