Индия нарастила импорт нефти из РФ до рекордов перед завершением разрешения США, - Bloomberg

Рекордные объемы импорта

По информации издания, в мае ежедневные объемы импорта российской нефти в Индию достигли беспрецедентных 2,3 млн баррелей. Это связано с тем, что действующее разрешение США позволяет закупать уже загруженную нефть.

Прогнозы указывают на то, что по итогам месяца показатель может составить около 1,9 млн баррелей в сутки.

Последствия войны с Ираном

Рынок нефти претерпел значительные потрясения из-за войны с Ираном, которая привела к блокированию потоков из Персидского залива через Ормузский пролив.

Индия, как третий по величине импортер нефти, была вынуждена адаптироваться к этим условиям. США предоставили специальное разрешение на закупку российской нефти, чтобы сдержать рост цен, однако срок его действия истекает 16 мая.

Если разрешение не будет продлено, индийские компании будут вынуждены искать альтернативные, более дорогие источники поставок.

На фоне этого крупнейшие государственные нефтеперерабатывающие компании Индии, Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum Corp., уже начали закупать нефть в Западной Африке и США, а также рассматривают возможность заключения краткосрочных сделок для диверсификации поставок.