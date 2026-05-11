Індія відмовилась від російського СПГ: Reuters з'ясувало причину

18:27 11.05.2026 Пн
2 хв
Приховати поставки газу від супутників набагато складніше, ніж нафти
aimg Валерій Ульяненко
Індія відмовилась від російського СПГ: Reuters з'ясувало причину Фото: танкер СПГ (Getty Images)
Індія відмовилась купувати у Росії скраплений природний газ (СПГ), на який поширюються санкції США, попри дефіцит, спричинений напруженістю на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Агентство зазначає, що ця позиція підкреслює "тонкий баланс", якого третій за величиною в світі імпортер і споживач нафти намагається дотриматися між забезпеченням поставок енергоносіїв та уникненням поставок підсанкційного СПГ. Його складніше приховати і є більший ризик порушення законодавства.

Крім того, відмова Індії від купівлі російського газу також підкреслює обмеженість можливостей Москви переорієнтувати свій експорт газу на нові ринки.

Відстеження судна з СПГ

Одне з обізнаних джерел розповіло, що вивантаження СПГ з російського заводу "Портовая", що перебуває під санкціями США та розташований у Балтійському морі, стало неможливим попри те, що в середині квітня в якості пункту призначення була вказана Індія.

За словами джерела, судно відстежували, хоча документи вказують на неросійський характер вантажу. Танкер Kunpeng місткістю 138 200 кубічних метрів прямує до терміналу імпорту СПГ у Дахеджі на заході Індії. Зараз він перебуває поблизу сінгапурських вод і пункт призначення не вказано.

Складнощі із приховуванням вантажів

Одне з джерел розповіло, що вантажі сирої нафти можна приховати шляхом перевантаження з судна на судно в морі, але поставки СПГ приховати від супутникового стеження набагато складніше.

Індія готова купувати дозволений російський СПГ, але більша частина цих обсягів призначена для Європи. Джерело також зазначило, що Китай залишається великим покупцем як дозволеного, так і підсанкційного російського СПГ.

Нагадаємо, внаслідок війни в Ірані світові запаси нафти стрімко скорочуються. Morgan Stanley оцінює, що світові запаси нафти скоротилися приблизно на 4,8 млн барелів на день, що прискорює можливість різких стрибків цін і дефіциту.

Зазначимо, Індія опинилася на порозі масштабної паливної кризи через конфлікт на Близькому Сході та блокування Ормузької протоки. Прем'єр-міністр країни Нарендра Моді закликав громадян до максимального скорочення використання пального.

