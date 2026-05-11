ua en ru
Пн, 11 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Моді закликав індійців не купувати золото та економити пальне

06:21 11.05.2026 Пн
3 хв
Прем'єр вважає, що досвід Covid-19 стане в пригоді в навичках заощадження та віддаленої роботи
aimg Пилип Бойко
Моді закликав індійців не купувати золото та економити пальне Фото: прем’єр Індії Нарендра Моді (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Індія опинилася на порозі масштабної паливної кризи через війни в Ірані та блокування Ормузької протоки. Прем'єр-міністр країни Нарендра Моді закликав громадян максимально скоротити використання бензину та дизелю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агенцію Bloomberg.

Читайте також: Трамп у Пекіні тиснутиме на Китай через закупівлю іранської нафти

Глава уряду порадив уникати непотрібних поїздок, адже кожна зайва поїздка на авто та громадському транспорті виснажує бюджет.

"Настав час використовувати бензин, дизельне пальне та газ з великою обережністю", - сказав Моді в неділю. Він додав: "Ми повинні докласти зусиль, щоб використовувати лише стільки, скільки необхідно для економії іноземної валюти та зменшення негативних наслідків воєнних криз".

Прем'єр вважає, що досвід Covid-19 стане в пригоді. Робота з дому знову стає пріоритетом і такий режим дозволить розвантажити дороги. Онлайн-зустрічі мають замінити особисті відрядження.

За даними Bloomberg, влада вже реалізує план дій для пом'якшення наслідків кризи. Бізнес страждає від дефіциту газу, адже рахунки за нафту стають завеликими. Федеральний кабінет міністрів уже схвалив програму фінансової допомоги. На підтримку авіакомпаній та підприємств виділили 1,9 мільярда доларів США. Гроші підуть на гарантування кредитів.

Не час для золота та розваг

Обмеження стосуються не лише палива. Моді звернувся до індійців із незвичним проханням, закликавши не купувати золото без нагальної потреби. Валюта має залишатися всередині держави.

Також прем'єр просить утриматися від дорогих весіль, а закордонні відпустки краще відкласти. Замість подорожей до Європи чи Азії індійцям радять обирати внутрішній туризм. Це допоможе зберегти валютні резерви, які зараз під великим тиском.

Чим війна в Ірані загрожує економіці Індії

Індія - третій у світі імпортер нафти й економіка країни надзвичайно залежна від цін на енергоресурси. Кожні 10% зростання вартості бареля нафти б'ють по показниках. Це знижує темпи економічного зростання на 15 базисних пунктів. Інфляція при цьому зростає на 30 базисних пунктів.

Що зараз на нафтовому ринку

Через війну в Ірані світові запаси нафти стрімко скорочуються. За оцінками Morgan Stanley, світові запаси нафти скоротилися приблизно на 4,8 млн барелів на день. Ризик ще більш різких стрибків цін на нафту і дефіциту стає дедалі ближчим.

А ось Катар відновив експорт СПГ через Ормузьку протоку. Катарський танкер, імовірно, пройшов північним маршрутом уздовж узбережжя Ірану, який був погоджений Тегераном.

Також ми писали, що днями Ірак оголосив про відкриття гігантського родовища нафти, і це сталося якраз на тлі енергетичної кризи. Площа родовища на кордоні з ОАЕ становить понад 8700 квадратних кілометрів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Індія НАФТА
Новини
В Україні планують відновити 10 мільйонів квадратних метрів доріг до літа, - Свириденко
В Україні планують відновити 10 мільйонів квадратних метрів доріг до літа, - Свириденко
Аналітика
Під молоток. Чому Зеленський вимагає негайної приватизації "Сенс Банку"
Олександр Бердинськихредактор розділу "Бізнес" Під молоток. Чому Зеленський вимагає негайної приватизації "Сенс Банку"