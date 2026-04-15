Газ з-під санкцій: Росія розширює постачання ЗПГ на новий ринок

23:16 15.04.2026 Ср
3 хв
Танкер Kunpeng уже прямує до індійського терміналу Дахедж
aimg Анастасія Никончук
Фото: танкер із СПГ (GettyImages)

Система відстеження LSEG фіксує рух партії російського ЗПГ із санкційного заводу "Портовая" в напрямку Індії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.

Якщо постачання буде завершено, це стане першим подібним випадком з моменту заяв про можливе скорочення закупівель російської енергії з боку Індії.

Раніше в публічному полі з'являлися твердження про те, що Індія нібито може знизити імпорт російських енергоресурсів, проте офіційного підтвердження таких зобов'язань з боку Нью-Делі не було.

Позиція Індії та фактори імпорту

Індійська сторона неодноразово заявляла, що рішення про закупівлі енергоносіїв ухвалюють з огляду на вартість, надійність поставок та інтереси внутрішнього ринку.

Країна залишається одним з найбільших світових імпортерів енергоресурсів і вже стикається з наслідками нестабільності на глобальному ринку.

Додатковий тиск на енергетичний сектор чинить зростання цін і перебої поставок, пов'язані з конфліктами в інших регіонах і обмеженнями логістичних маршрутів.

Санкції та перебудова поставок

Завод "Портова", потужність якого становить близько 1,5 млн тонн ЗПГ на рік, розпочав роботу 2022 року.

Експорт з підприємства був обмежений після введення додаткових санкцій у січні 2025 року, спрямованих на зниження експортних можливостей Росії в газовому секторі.

На тлі обмежень Росія вже переспрямовує поставки ЗПГ на альтернативні ринки.

Раніше санкційний газ прямував до Китаю, зокрема в порт Бейхай, а також постачався з проєкту "Арктик ЗПГ-2".

Можливе розширення ринків

Якщо постачання до Індії буде завершено, це фактично відкриє для Росії ще один ринок збуту санкційного ЗПГ.

До цього всі аналогічні поставки з обмежених проєктів здійснювалися виключно до Китаю.

За даними галузевих джерел, танкер Kunpeng уже прямує до індійського терміналу в Дахедж, розташованого на заході країни.

Зазначається, що раніше "Портова" в зимовий період відправляла в середньому до двох вантажів щомісяця, однак після березня 2025 року обсяги переорієнтовано: частина поставок іде до Калінінграда, а частина - до Азії.

Нагадуємо, що російські державні енергетичні компанії "Газпром" і "Роснефть" фігурують у повідомленнях про можливу участь у вивезенні українських дітей до РФ та їх подальшій спробі ідеологічного впливу.

Зазначимо, що адміністрація президента США Дональда Трампа, за наявними даними, не планує подовжувати спеціальні дозволи на закупівлю російської нафти, що перебуває під санкціями, незважаючи на тиск, пов'язаний зі зростанням цін на паливо.

Сирський назвав площу звільненої від росіян території України за березень
