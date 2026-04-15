Газ з-під санкцій: Росія розширює постачання ЗПГ на новий ринок
Система відстеження LSEG фіксує рух партії російського ЗПГ із санкційного заводу "Портовая" в напрямку Індії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.
Якщо постачання буде завершено, це стане першим подібним випадком з моменту заяв про можливе скорочення закупівель російської енергії з боку Індії.
Раніше в публічному полі з'являлися твердження про те, що Індія нібито може знизити імпорт російських енергоресурсів, проте офіційного підтвердження таких зобов'язань з боку Нью-Делі не було.
Позиція Індії та фактори імпорту
Індійська сторона неодноразово заявляла, що рішення про закупівлі енергоносіїв ухвалюють з огляду на вартість, надійність поставок та інтереси внутрішнього ринку.
Країна залишається одним з найбільших світових імпортерів енергоресурсів і вже стикається з наслідками нестабільності на глобальному ринку.
Додатковий тиск на енергетичний сектор чинить зростання цін і перебої поставок, пов'язані з конфліктами в інших регіонах і обмеженнями логістичних маршрутів.
Санкції та перебудова поставок
Завод "Портова", потужність якого становить близько 1,5 млн тонн ЗПГ на рік, розпочав роботу 2022 року.
Експорт з підприємства був обмежений після введення додаткових санкцій у січні 2025 року, спрямованих на зниження експортних можливостей Росії в газовому секторі.
На тлі обмежень Росія вже переспрямовує поставки ЗПГ на альтернативні ринки.
Раніше санкційний газ прямував до Китаю, зокрема в порт Бейхай, а також постачався з проєкту "Арктик ЗПГ-2".
Можливе розширення ринків
Якщо постачання до Індії буде завершено, це фактично відкриє для Росії ще один ринок збуту санкційного ЗПГ.
До цього всі аналогічні поставки з обмежених проєктів здійснювалися виключно до Китаю.
За даними галузевих джерел, танкер Kunpeng уже прямує до індійського терміналу в Дахедж, розташованого на заході країни.
Зазначається, що раніше "Портова" в зимовий період відправляла в середньому до двох вантажів щомісяця, однак після березня 2025 року обсяги переорієнтовано: частина поставок іде до Калінінграда, а частина - до Азії.
