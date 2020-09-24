Инаугурация Лукашенко и выступление Зеленского на Генассамблее ООН: новости за 23 сентября

В Минске состоялась инаугурация Александра Лукашенко, президент Украины Владимир Зеленский выступил на Генассамблее ООН, российского оппозиционера Алексея Навального выписали из больницы. Подробнее о том, что произошло в среду, 23 сентября, - в материале РБК-Украина
Лукашенко вступил в должность президента Беларуси на тайной инаугурации
Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Беларуси. Церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости в Минске.
Украина не признает, что Александр Лукашенко является легитимным президентом Беларуси. Об этом на официальной странице в Twitter заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Ранее легитимность Лукашенко отказались признавать Германия, Дания и Чехия. Позже к ним присоединились Польша и Канада. Кроме того, в МИД Эстонии отметили, что Лукашенко потерял свой мандат.
В Беларуси люди продолжают выходить на стихийные акции протеста на фоне тайной инаугурации Александра Лукашенко. Подробнее о том, что происходит в Беларуси, читайте в материале РБК-Украина.
Зеленский выступил на Генассамблее ООН: основные заявления
Президент Украины Владимир Зеленский вчера, 23 сентября, выступил на онлайн-заседании Генеральной ассамблеи ООН.
Подробнее о выступлении Зеленского читайте в материале РБК-Украина.
Киев останется в "оранжевой" зоне до марта, - Рубан
Киев останется в "оранжевой" карантинной зоне до марта. И это по самому оптимистичному прогнозу. Об этом РБК-Украина сообщил председатель Госпотребслужбы столицы Олег Рубан.
Рубан подчеркнул, что на следующей неделе ожидается увеличение заболеваемости.
Хакеры атаковали сайт Нацполиции и распространили фейки
Вчера, 23 сентября, хакеры атаковали сайт Национальной полиции Украины и распространили фейки на страницах областных управлений полиции. Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел в Telegram.
В частности, была распространена ложная информация о выбросе радиации на Ровенской АЭС вблизи Вараша. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что аварий или других нештатных ситуаций на территории АЭС не было, станция работает в штатном режиме.
Также на сайте полиции Херсонской области появилась новость о якобы гибели американских военных советников.
В Польше объявили о создании первого в мире лекарства от COVID-19
Фармацевтическая компания из польского Люблина объявила о создании первого в мире лекарства от коронавируса COVID-19. Препарат создан на основе плазмы пациентов, которые выздоровели.
Об этом пишет "Польское радио".
Как заявили представители компании Biomed Lublin, лекарство содержит антитела, которые нейтрализуют коронавирус. На сегодняшней пресс-конференции было показано видео об эффективности нового препарата. Утверждается, что это лекарство останавливает COVID-19 на "очень высоком уровне".
Навального выписали из больницы
Российского оппозиционера Алексея Навального выписали из берлинской клиники "Шарите". Он находился в клинике с 22 августа в связи с отравлением. Об этом сообщили в берлинской клинике.
Врачи отметили, что состояние Навального значительно улучшилось, в связи с чем и было принято решение о его выписке из стационара.
В Одессе убили девушку-фармацевта
В Одессе в круглосуточной аптеке жестоко убили девушку-фармацевта. Ее тело обнаружили утром 23 сентября. Экспертизой установлено, что погибла она от множественных ножевых ранений.
В полиции не исключают, что к преступлению причастен кто-то из бывших работников аптеки.
Вокзальная площадь Киева может кардинально измениться (фото)
Вокзальная площадь в Киеве может измениться до неузнаваемости благодаря новому проекту по ее реконструкции. Он охватывает комфортную зону для пешеходов, легкий доступ к общественному транспорту, а также озеленение.
Авторы разработали бесконфликтные маршруты для пешеходов от вокзала до станции метро "Вокзальная" и пригородного вокзала, северных платформ пригородных электричек, улицы Петлюры и в направлении улицы Льва Толстого. Вдоль Вокзальной улицы появились велодорожки и велопарковки.