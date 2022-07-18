Имущество нардепа-коллаборанта Ковалева уже конфисковали

Имущество народного депутата Алексея Ковалева, который не выехал после оккупации Херсонской области и перешел на сторону россиян, уже конфисковано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника по коммуникациям ГБР Татьяны Сапьян.

"Это означает, что уже в ближайшее время это имущество, я надеюсь, уже будет работать на государство. Оно уже конфисковано", - сказала она.

По ее словам, сейчас устанавливается другое имущество Ковалева. В то же время следователям известно о его имуществе в Херсонской области, но здесь есть "юридические нюансы".

"Но в этом направлении работают, чтобы все было законно и грамотно", - добавила Сапьян.