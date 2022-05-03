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Нардепа Ковалева исключили из фракции СН. Он остается на оккупированной территории

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Киев, Вторник 03 мая 2022 15:21
Нардепа Ковалева исключили из фракции СН. Он остается на оккупированной территории Фото: нардеп Алексей Ковалев (facebook Алексея Ковалева)
Автор: Илона Свиридова

Парламентская фракция партии "Слуга народа" исключила из своих рядов народного депутата Алексея Ковалева. Он остается на оккупированной территории Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа Алексея Гончаренко.

"Слуга народа" исключила из состава фракции народного депутата Ковалева. Того самого, который остался в оккупированной Херсонской области, потому что, по его словам, у него там бизнес. Совершенно правильное решение, единственно возможное", - отметил он.

Ковалев стал известен широкой общественности, когда в прошлом году приобрел "4 канал".

Отметим ранее сообщалось о приостановке членства Ковалева в партии "Слуга народа". Сам он заявлял, что остался якобы заниматься волонтерской работой на оккупированных территориях.

Напомним, сегодня Верховная рада запретила деятельность пророссийских партий в Украине. Примечательно, что закон продержали 17 нардепов, которые ранее входили во фракцию "Оппозиционная платформа - За жизнь".

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