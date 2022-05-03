Нардепа Ковалева исключили из фракции СН. Он остается на оккупированной территории
Парламентская фракция партии "Слуга народа" исключила из своих рядов народного депутата Алексея Ковалева. Он остается на оккупированной территории Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа Алексея Гончаренко.
"Слуга народа" исключила из состава фракции народного депутата Ковалева. Того самого, который остался в оккупированной Херсонской области, потому что, по его словам, у него там бизнес. Совершенно правильное решение, единственно возможное", - отметил он.
Ковалев стал известен широкой общественности, когда в прошлом году приобрел "4 канал".
Отметим ранее сообщалось о приостановке членства Ковалева в партии "Слуга народа". Сам он заявлял, что остался якобы заниматься волонтерской работой на оккупированных территориях.
Напомним, сегодня Верховная рада запретила деятельность пророссийских партий в Украине. Примечательно, что закон продержали 17 нардепов, которые ранее входили во фракцию "Оппозиционная платформа - За жизнь".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.