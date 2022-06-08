Нардеп из Херсона поддержал "интеграцию" с оккупантами. Дело уже открыли, на очереди - мандат

Народный депутат Украины Алексей Ковалев, который остался на оккупированной территории Херсонской области, перешел на сторону российских оккупантов. В ГБР уже открыли дело, а в "СН" после исключения нардепа из фракции еще в апреле, хотят лишить его и мандата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Ковалева в Facebook. Именно сообщение в соцсети стало поводом для нового витка скандала вокруг нардепа.

В среду, 8 июня, Ковалев признался, что был на "очень важном" для него мероприятии.

"Во-первых, было заявлено, что Россия здесь всерьез и навсегда! Планируется полномасштабная интеграция аграриев Херсонщины в экономическую модель России", - рассказал он, имея виду встречу аграриев Херсонской области с куратором Путина по Донбассу Сергеем Кириенко.

Ковалев не стал скрывать, что кроме аграрных вопросов "обсуждали и статус Херсонской области". После сборов, по мнению коллаборанта, "люди вышли с осознанием, что Россия нас слышит и понимает".

Реакция "Слуги народа"

Спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук, учитывая заявление Ковалева в Faсebook, заявила, что нардепы "СН" обратятся в Верховную раду с призывом лишить Ковалева мандата народного депутата в соответствии с действующим законодательством

"Предатели и коллаборанты не могут представлять украинцев в Верховной раде Украины. Они должны понести полную ответственность перед украинским народом за сотрудничество с врагом и быть наказанными со всей строгостью закона", - рассказала она.

Кроме того, было решено:

обратиться в Генпрокуратуру и СБУ с призывом как можно скорее передать дело Ковалева в суд, предусмотрев, в частности, конфискацию его активов и имущества согласно действующему законодательству;

обратиться в органы судебной власти с призывом как можно быстрее рассмотреть дело Ковалева, определив степень наказания по закону.

В "Слуге народа" добавили, что не будут призывать бывшего коллегу сложить мандат.

"Если совесть, честь и достоинство уже утрачены окончательно - нет смысла к ним апеллировать. Пусть это произойдет по закону, после приговора суда", - добавляют в заявлении, посоветовав Ковалеву внимательно изучить статью 111 Уголовного кодекса и спрогнозировать срок заключения за коллаборационизм, который ждет его после освобождения временно оккупированной Херсонской области ВСУ.

Реакция ГБР

Государственное бюро расследований уже возбудило уголовное производство в отношении народного депутата Украины Алексея Ковалева за коллаборационную деятельность.

"Депутат обеспечивает размещение личного состава оккупационных сил в помещениях подконтрольного ему санатория, расположенному в городе Голая Пристань Херсонской области", - говорится в сообщении ДБР.

Кроме того, подконтрольные Ковалеву предприятия поставляют пищевую продукцию в Крым с последующей реализацией на территории РФ, а также завозят в Херсонскую область горюче-смазочные материалы из оккупированного Крыма.

По материалам ГБР еще в апреле текущего года Генеральный прокурор возбудил уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного частью четвертой ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Расследование продолжается.