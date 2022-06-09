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Когда у нардепа-коллаборанта Ковалева заберут мандат: ответ Корниенко

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Четверг 09 июня 2022 21:49
Когда у нардепа-коллаборанта Ковалева заберут мандат: ответ Корниенко Фото: вице-спикер ВР Александр Корниенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Народного депутата, избранного от "Слуги народа", Алексея Ковалева лишат мандата по стандартной процедуре. Для этого прежде всего нужно будет решение суда.

Как сообщает РБК-Украина, об этом вице-спикер ВР Александр Корниенко заявил в комментарии "Радио Свобода".

По словам Корниенко, пока нет законной возможности забрать мандат у Ковалева, который поддержал аннексию Херсонской области Россией.

"Когда наши "прародители" парламентские писали Конституцию в 96-м году - я с несколькими из них общался, и они говорили, что в страшном сне не могли представить, что нужно написать такое основание для потери мандата, как коллаборционизм, еще и с Российской Федерацией. Поэтому такого основания нет, есть основание "приговор суда", - объяснил Корниенко.

При этом он добавил, что как только суд разрешит начать процесс лишения депутатского мандата, Верховная Рада соберется в тот же день, чтобы проголосовать за это.

По словам Корниенко, правоохранители и суды будут рассматривать это дело в приоритетном порядке, потому как это очень важный общественный вопрос.

Напомним, ранее стало известно, что народный депутат Украины Алексей Ковалев, который остался на оккупированной территории Херсонской области, перешел на сторону российских оккупантов. В ГБР уже открыли дело.

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