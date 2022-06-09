Когда у нардепа-коллаборанта Ковалева заберут мандат: ответ Корниенко

Народного депутата, избранного от "Слуги народа", Алексея Ковалева лишат мандата по стандартной процедуре. Для этого прежде всего нужно будет решение суда.

Как сообщает РБК-Украина , об этом вице-спикер ВР Александр Корниенко заявил в комментарии " Радио Свобода ".

По словам Корниенко, пока нет законной возможности забрать мандат у Ковалева, который поддержал аннексию Херсонской области Россией.

"Когда наши "прародители" парламентские писали Конституцию в 96-м году - я с несколькими из них общался, и они говорили, что в страшном сне не могли представить, что нужно написать такое основание для потери мандата, как коллаборционизм, еще и с Российской Федерацией. Поэтому такого основания нет, есть основание "приговор суда", - объяснил Корниенко.

При этом он добавил, что как только суд разрешит начать процесс лишения депутатского мандата, Верховная Рада соберется в тот же день, чтобы проголосовать за это.

По словам Корниенко, правоохранители и суды будут рассматривать это дело в приоритетном порядке, потому как это очень важный общественный вопрос.