Коллаборанты закончились? Оккупанты создали в Херсонской области российское "правительство"

Оккупационная власть в Херсонской области объявила о формировании "правительства". Руководить им будут российские чиновники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ" .

Оккупанты назначили заместителя главы правительства Калининградской области Сергея Елисеева главой "кабинета министров" Херсонской области. Он также ранее проходил службу в органах ФСБ.

Еще две должности в новом "правительстве" получили бывшие российские чиновники.

Напомним, вначале россияне призывали жителей Херсона к коллаборации. Позже коллаборанты осознали, что ведут Херсонскую область к гуманитарному кризису и собирались сбегать в Крым.

Далее оккупанты перестали доверять коллаборантам в Херсоне, на их должности начали ставить людей из ОРДЛО.