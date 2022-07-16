Суд арестовал имущество нардепа-коллаборанта Ковалева на почти 5 млн гривен

Суд арестовал имущество депутата-предателя Алексея Ковалева для его дальнейшей конфискации в пользу государства. Арест наложен на доли нардепа в уставных капиталах 3 юридических лиц и его банковские счета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований .

При этом еще 8 июня Ковалев на своей странице в социальной сети разместил публикацию о якобы интеграции в Россию Херсонской области с целью осуществления влияния на общественность и манипуляцию сознанием.

Добавим, что в начале июля нардеп занял должность заместителя главы в незаконно созданном РФ "правительстве Херсонской области" .

Отмечается, что общая стоимость корпоративных прав составляет более 4,7 млн гривен.

Напомним, в апреле ГБР открыло уголовное производство в отношении Ковалева, который после полномасштабного вторжения России находится на временно оккупированной территории Херсонской области и помогает оккупационным войскам.

6 июля генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила ему о подозрении в госизмене.

15 июля Ковалеву избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. Его также объявили в розыск.