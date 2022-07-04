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Нардеп-коллаборант Ковалев получил должность от кафиров в Херсонской области

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Херсон, Понедельник 04 июля 2022 19:16
Нардеп-коллаборант Ковалев получил должность от кафиров в Херсонской области Фото: народный депутат Алексей Ковалев (facebook.com)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупационные власти Херсонской области создали так называемое "правительство". Нардеп-коллаборант Алексей Ковалев получил "должность" "заместителя председателя по вопросам сельского хозяйства".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

"Заместителем председателя по вопросам сельского хозяйства стал Алексей Ковалев - ранее народный депутат Верховной рады Украины девятого созыва (фракция "Слуга Народа")", - пишет издание.

Как сообщалось, парламентская фракция партии "Слуга народа" исключила из своих рядов народного депутата Алексея Ковалева. Он остался на оккупированной территории Херсонской области.

Ковалев поддержал "интеграцию" Херсонской области в состав РФ. Пост об этом он выложил на своей странице Facebook, которая сейчас недоступна. В ответ на это в ГБР уже открыли дело на Ковалева, а в "СН" после исключения нардепа из фракции еще в апреле хотят лишить его и мандата.

22 июня автомобиль Ковалева взорвали.

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