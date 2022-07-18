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Майно нардепа-колаборанта Ковальова вже конфісковано

Фото: народний депутат України Олексій Ковальов (facebook.com)
Автор: Наталія Гурковська

Майно народного депутата Олексія Ковальова, який не виїхав після окупації Херсонської області та перейшов на бік росіян, вже конфісковано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника з комунікацій ГБР Тетяни Сапьян.

"Це означає, що вже найближчим часом це майно, я сподіваюся, вже працюватиме на державу. Воно вже конфісковане", - сказала вона.

За її словами, наразі встановлюється інше майно Ковальова. Водночас слідчим відомо про його майно на Херсонщині, але тут є "юридичні нюанси".

"Але в цьому напрямі працюють, щоб усе було законно та грамотно", - додала Сап'ян.

Як повідомлялося, раніше суд заарештував майно депутата-зрадника Олексія Ковальова для його подальшої конфіскації на користь держави. Арешт накладено на частки нардепа у статутних капіталах 3 юридичних осіб та його банківські рахунки.

Раніше окупаційна влада Херсонської області створила так званий "уряд". Нардеп-колаборант Олексій Ковальов отримав "посаду" "заступника голови з питань сільського господарства".

Нагадаємо, парламентська фракція партії "Слуга народу" виключила зі своїх лав народного депутата Олексія Ковальова. Він залишився на окупованій території Херсонської області.

Ковальов підтримав "інтеграцію" Херсонської області до складу РФ. Допис про це він виклав на своїй сторінці Facebook, яка зараз недоступна. У відповідь на це у ДБР вже відкрили справу на Ковальова, а в "СН" після виключення нардепа з фракції ще у квітні, хочуть позбавити його і мандата.

22 червня автомобіль Ковальова підірвали.

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