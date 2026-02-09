Імпорт російської нафти до Індії впаде вдвічі, - Bloomberg

Імпорт російської нафти до Індії може скоротитися приблизно вдвічі після укладання торгівельної угоди зі США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Імпорт російської нафти до Індії скоротиться приблизно вдвічі порівняно з і без того нижчими нещодавніми рівнями після того, як президент США Дональд Трамп видав розпорядження, в якому детально викладено деякі умови торгівельної угоди між двома країнами", - пише Bloomberg.

За даними джерел агенції, всі державні та приватні нафтопереробні заводи Індії, окрім Nayara Energy Ltd., призупинили купівлю спотових вантажів російської нафти після заяви Трампа в соціальних мережах.

Хоча Індія підтвердила угоду зі США, деталі, зокрема щодо нафти, поки не розкривають.

Очікується, що закупівлі поступово скоротяться з середнього рівня 1,2 млн барелів на день у січні до приблизно половини цього обсягу до квітня.

Розпорядження Білого дому передбачає, що Індія зобов’язується припинити прямий або опосередкований імпорт російської нафти, а імпортні тарифи США можуть бути підвищені, якщо постачання відновляться.

Тим часом компанія Nayara Energy, підтримувана "Роснефть", ймовірно, продовжуватиме закуповувати близько 400 тис. барелів на день через санкційний статус та обмежену здатність працювати з іншими постачальниками.

Інші великі компанії - Indian Oil Corp., Bharat Petroleum та Reliance Industries - поки не роблять нових замовлень, залишаючи лише вже заброньовані вантажі.

Аналітики зазначають, що після скорочення імпорт російської нафти до Індії може стабілізуватися на рівні 400–500 тисяч барелів на день, а економічні вигоди торгівельної угоди зі США перевищать переваги дешевої нафти з РФ.