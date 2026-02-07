ua en ru
Інвестиції, скасування мит і бізнес: США та Індія досягли рамкової торговельної угоди

Субота 07 лютого 2026 06:20
Інвестиції, скасування мит і бізнес: США та Індія досягли рамкової торговельної угоди Фото: прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У п'ятницю, 6 лютого, США та Індія досягли рамкової угоди про взаємну і взаємовигідну торгівлю. До неї входять інвестиції, скасування мит і доступ до ринків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

У публікації сказано, що рамкова угода підтверджує прихильність країн до ширшої двосторонньої торговельної угоди між США та Індією, що передбачає доповнені зобов'язання щодо доступу на ринки і підтримки більш стійких ланцюжків поставок.

"Тимчасова угода між США та Індією стане історичною віхою в партнерстві наших країн, демонструючи загальну прихильність до взаємної та збалансованої торгівлі, що ґрунтується на взаємних інтересах і конкретних результатах", - сказано в анонсі.

У Білому домі додали, ключові умови угоди передбачають такі кроки:

  • Індія скасує або знизить мита на всі промислові товари, широкий спектр продуктів харчування та сільськогосподарської продукції США;
  • США застосовуватимуть взаємну тарифну ставку в розмірі 18% на товари індійського походження, включно з текстилем та одягом, шкірою та взуттям, пластмасами та гумою, органічними хімікатами, предметами домашнього декору, виробами ручної роботи та деякими видами машин і обладнання;
  • у разі успішного укладення тимчасової угоди США скасують взаємний тариф на широкий спектр товарів, включно з генетичними лікарськими препаратами, дорогоцінним камінням і алмазами, а також деталями літаків.
  • США скасують мита на деякі літаки, а також авіаційні та автомобільні комплектуючі;
  • США та Індія зобов'язуються на постійній основі надавати один одному доступ на ринки в секторах, що становлять для них взаємний інтерес;
  • країни встановлять правила походження, які забезпечать отримання вигод від угоди;
  • США та Індія обговорять нетарифні бар'єри, які впливають на двосторонню торгівлю. Зокрема, Нью-Делі усуне бар'єри для торгівлі медикаментами США, скасує обмежувальні процедури ліцензування імпорту і не тільки.
  • обидві країни мають намір обговорити свої стандарти та процедури оцінки для відповідності взаємно узгоджених галузей;
  • у разі будь-яких змін до узгоджених тарифів, США та Індія погоджуються, що інша країна може змінити свої зобов'язання.
  • країни працюватимуть над розширенням доступу на ринок за допомогою переговорів щодо БТА;
  • США та Індія домовилися зміцнити узгодженість у питаннях економічної безпеки для підвищення стійкості ланцюжків поставок і впровадження інновацій;
  • протягом наступних 5 років Індія закупить на 500 млрд доларів енергетичну продукцію, літаки та авіаційні комплектуючі, дорогоцінні метали, технологічну продукцію і коксівне вугілля зі США. Країни значно збільшать торгівлю технологічною продукцією, включаючи графічні процеси (GPU);
  • обидві держави зобов'язуються усунути дискримінаційні або обтяжливі практики та інші бар'єри для цифрової торгівлі.

"Сполучені Штати та Індія негайно реалізують дану рамкову програму і працюватимуть над завершенням Тимчасової угоди з метою укладення взаємовигідної двосторонньої угоди, яка відповідатиме дорожній карті, погодженої в технічному завданні", - резюмували в Білому домі.

Що ще відомо про взаємини між США та Індією

Нагадаємо, 2 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що домовився з прем'єр-міністр Індії Нарендрою Моді про припинення купівлі Індією нафти у РФ. За словами Трампа, це допоможе зупинити війну в Україні.

Ба більше, цієї ночі стало відомо, що Трамп скасував 25% мита на всі індійські товари, які він запроваджував через купівлю російської нафти.

