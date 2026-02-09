ua en ru
Импорт российской нефти в Индию упадет вдвое, - Bloomberg

Понедельник 09 февраля 2026 12:31
Фото: импорт российской нефти в Индию упадет вдвое (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Импорт российской нефти в Индию может сократиться примерно вдвое после заключения торговой сделки с США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также: Крупнейший индийский импортер отказался от российской нефти, - Reuters

"Импорт российской нефти в Индию сократится примерно вдвое по сравнению с и без того более низкими недавними уровнями после того, как президент США Дональд Трамп издал распоряжение, в котором подробно изложены некоторые условия торгового соглашения между двумя странами", - пишет Bloomberg.

По данным источников агентства, все государственные и частные нефтеперерабатывающие заводы Индии, кроме Nayara Energy Ltd., приостановили покупку спотовых грузов российской нефти после заявления Трампа в социальных сетях.

Хотя Индия подтвердила сделку с США, детали, в частности по нефти, пока не раскрывают.

Ожидается, что закупки постепенно сократятся со среднего уровня 1,2 млн баррелей в день в январе до примерно половины этого объема к апрелю.

Распоряжение Белого дома предусматривает, что Индия обязуется прекратить прямой или опосредованный импорт российской нефти, а импортные тарифы США могут быть повышены, если поставки возобновятся.

Между тем компания Nayara Energy, поддерживаемая "Роснефтью", вероятно, будет продолжать закупать около 400 тыс. баррелей в день из-за санкционного статуса и ограниченной способности работать с другими поставщиками.

Другие крупные компании - Indian Oil Corp., Bharat Petroleum и Reliance Industries - пока не делают новых заказов, оставляя только уже забронированные грузы.

Аналитики отмечают, что после сокращения импорт российской нефти в Индию может стабилизироваться на уровне 400-500 тысяч баррелей в день, а экономические выгоды торговой сделки с США превысят преимущества дешевой нефти из РФ.

Сотрудничество Индии и России

После 2022 года Индия стала главным покупателем российской морской нефти. Тогда Россия искала новые рынки сбыта из-за потери европейского спроса.

Сейчас Индия существенно уменьшает объемы закупок российской нефти. До марта импорт, вероятно, упадет ниже 1 млн баррелей в сутки, а в дальнейшем может сократиться до 500-600 тысяч баррелей в день.

В то же время Индия увеличивает закупки нефти из других регионов - в частности в Африке, на Ближнем Востоке и в Южной Америке.

Взаимоотношения между США и Индией

2 февраля Трамп заявил о достижении договоренности с премьер-министром Индии Нарендрой Моди о прекращении закупки российской нефти. По его словам, это поможет остановить войну в Украине.

7 февраля стало известно, что США отменили штрафные пошлины в размере 25% на все индийские товары, введенные из-за покупки российской нефти.

По информации Белого дома, США и Индия достигли рамочного соглашения о взаимовыгодной торговле, включающего инвестиции, отмену пошлин и доступ к рынкам.

