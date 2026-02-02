ua en ru
Пн, 02 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

"Це допоможе закінчити війну": Трамп заявив про домовленість з Індією щодо РФ

США, Понеділок 02 лютого 2026 19:28
UA EN RU
"Це допоможе закінчити війну": Трамп заявив про домовленість з Індією щодо РФ Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Президент США Дональд Трамп заявив про домовленість з Індією щодо припинення закупівель нафти у РФ. За його словами, це допоможе зупинити війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа в соцмережі Truth Social.

Він розповів, що сьогодні, 2 лютого, обговорив з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді торгівлю та припинення війни між Україною та РФ.

"Він погодився припинити купувати російську нафту і купувати набагато більше нафти у США і, можливо, у Венесуелі. Це допоможе припинити війну в Україні, яка триває зараз і в якій щотижня гинуть тисячі людей", - сказано в заяві Трампа.

Він додав, що домовився з Моді про торговельну угоду між США та Індією, яка набирає чинності негайно. Згідно з нею Сполучені Штати стягуватимуть знижений взаємний тариф - 18% замість 25%.

Крім того, зауважив Трамп, Індія знизить свої тарифи та нетарифні бар'єри проти США до нуля.

Скорочення постачання нафти до Індії

Нагадаємо, ще в грудні минулого року спостерігалася тенденція до падіння нафтових постачань з Росії до Індії. Вони склали приблизно 1,2 млн барелів на день, оновивши трирічний мінімум, а в січні показник впав ще сильніше - до 1,12 млн барелів на день в середньому.

Крім того, в грудні 2025 року країна-агресорка зіштовхнулася з масштабним падінням видобутку сирої нафти. Водночас загальний експорт нафти з РФ знизився до найнижчого рівня з серпня 2025 року, в тому числі й через скорочення імпорту до Індії. Наразі тільки Китай залишається єдиним доступним ринком для російської нафти.

Через санкції США та тиском з боку Вашингтона індійські нафтопереробні заводи змінюють стратегію нафтових закупівель.

Зокрема, Індія планує купувати більше нафти з країн Близького Сходу та з США. Розглядаються також нафтові закупівлі з країн Латинської Америки, в першу чергу з Венесуели.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Індія Дональд Трамп Війна в Україні
Новини
"Це допоможе закінчити війну": Трамп заявив про домовленість з Індією щодо РФ
"Це допоможе закінчити війну": Трамп заявив про домовленість з Індією щодо РФ
Аналітика
Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом