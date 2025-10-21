ua en ru
Ідея заміни копійок на шаги отримала ще одного прихильника

Україна, Вівторок 21 жовтня 2025 13:45
Ідея заміни копійок на шаги отримала ще одного прихильника Фото: Тетяна Бережна (facebook.com berezhna.tetyana)
Автор: Олександр Білоус

Новопризначений міністр культури Тетяна Бережна підтримує ініціативу щодо повернення розмінній монеті України історичної назви "шаг".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Відповідачі на питання голови парламенту Руслана Стефанчука перед призначенням Бережна сказала:

"Стосовно розмінної монети, звісно я підтримую все, що віддаляє нас від імперських символів. І ми розуміємо, від якого слова походить "копійка", і тут абсолютно підтримую "шаг" як українізацію, деколонізацію, дерадянізацію, деімперіалізацію", - сказав він.

Стефанчук також зазначив після цього: "Тобто прийшов час робити "шах" і "мат" російській імперії".

Заміна копійок на шаги

Минулого року Національний банк України ініціював зміну назви розмінних монет з "копійка" на "шаг". НБУ планує карбувати лише монети номіналом 50 шагів.

Керівництво Ради подало законопроєкт про перейменування копійок на шаги. Проєкт подали голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та його заступники. Тому він з високою ймовірністю буде ухвалений.

Автори законопроєкту пояснюють, що назва "копійка" має вороже, пострадянське та російське походження. Тоді як шаг - питомо українська назва, що вживалася ще за часів Гетьманщини та УНР.

Верховна Рада 21 жовтня призначила Тетяну Бережну на посаду віцепрем'єр-міністра з питань гуманітарної політики - міністра культури України.

"Копійка" походить від російського копейка. Це слово виникло як скорочення назви російської монети копейная деньга, на якій було зображено князя (царя), що тримав у руці спис (рос. копьё), сидячи верхи на коні.

