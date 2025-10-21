Рада призначила Бережну віцепрем'єром і міністром культури: що про неї відомо

Верховна Рада призначила Тетяну Бережну на посаду віцепрем'єр-міністра з питань гуманітарної політики - міністра культури України. "За" проголосували 266 нардепів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію ВРУ.

Крім того, 16 - утрималися від голосування, а 31 нардеп не голосував.

Голосування по фракціях

"Слуга народу" - 180

"Європейська солідарність" - 0

"Батьківщина" - 12

"Платформа за життя та мир" - 16

"За майбутнє" - 10

"Голос" - 10

"Довіра" - 16

"Відновлення України" - 13

Таким чином, після майже трьох місяців виконання обов’язків Бережна офіційно обійняла посаду міністра культури та стала першою за останні шість років віцепрем’єркою з гуманітарних питань.

Зазначимо, що з 28 липня 2025 року, після формування уряду на чолі з Юлією Свириденко, посада міністра культури залишалася вакантною.

Це було єдине відомство, яким тимчасово керувала виконувачка обов’язків, не маючи при цьому кількох необхідних профільних заступників.

За що відповідатиме глава Мінкульту та віцепрем’єр з гуманітарних питань

Як розповідала в коментарі РБК-Україна нардеп від "Слуги народу" Євгенія Кравчук, Міністерство культури тепер не буде займатися стратегічними комунікаціями - цю частину передадуть Держкомтелерадіо. Туди ж, найімовірніше, перейдуть телемарафон, іномовлення і "Укрінформ", бо ця структура вже має схожі функції.

У Міністерстві культури залишиться робота, пов’язана з інформаційною політикою у контексті євроінтеграції, зобов’язаннями перед ЄС і створенням сучасного, європейського медіапростору після війни.

Новий міністр культури буде одночасно і віцепрем’єр-міністром з гуманітарних питань. За словами Кравчук, це зроблено для кращої координації всіх гуманітарних напрямів - культури, освіти, національної пам’яті, релігійної політики тощо.

Кравчук підкреслила, що гуманітарна сфера тепер вважається частиною національної безпеки, тому її статус підвищується.

Віцепрем’єр координуватиме також агенції, які не підпорядковуються напряму міністерствам (наприклад, Інститут національної пам’яті чи Службу з етнополітики).

Остаточно ж розподіл функцій і повноважень між структурами визначатиме Кабінет міністрів України.

Що відомо про Тетяну Бережну

Тетяна Бережна народилася 9 січня 1989 року в Рогатині Івано-Франківської області. Вона закінчила Національний університет "Києво-Могилянська академія", отримавши ступені бакалавра права та магістра правознавства.

Стажувалася в парламенті Канади як учасниця Канадсько-української парламентської програми. Проходила навчання в Українській школі політичних студій, Аспен Інституті Київ за програмою "Цінності та суспільство", у Київській школі економіки за напрямом "Government Relations (GR)" та в Лондонській школі економіки і політичних наук на курсі "Освіта для перемоги України".

Понад десять років працювала адвокатом. У 2022 році стала заступницею тодішнього міністра економіки Юлії Свириденко, яка описувала Бережну як "досвідченого управлінця з сильним бекграундом у держполітиці, міжнародних проєктах і роботі з партнерами".

У Міністерстві економіки Бережна відповідала за політику у сфері праці та зайнятості, реформування трудових відносин, створення робочих місць і інтеграцію ветеранів у ринок праці.

У липні 2025 року вона обійняла посаду виконувача обов’язків міністра культури. Цього року посадовиця також відповідала за представлення України та реалізацію національного павільйону на Всесвітній виставці 2025 року в Осаці, Японія.

