Копійки перейменують на шаги: керівництво Ради подало законопроєкт

НБУ запропонував перейменувати копійки на шаги ще минулого року. У Раді нарешті зареєстрували відповідний законопроєкт щодо дерадянізації назви розмінної монети України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт № 14093 .

Проєкт подали голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та його заступники. Тому він з високою ймовірністю буде ухвалений.

Автори законопроєкту пояснюють, що назва "копійка" має вороже, пострадянське та російське походження. Тоді як шаг - питомо українська назва, що вживалася ще за часів Гетьманщини та УНР.

Історичний контекст

Шаг походить від староукраїнського "сяг" - крок або від слова "шеляг". Ця назва широко зустрічається у творах Шевченка, Лесі Українки, Котляревського та інших класиків.

У 1918 році Центральна Рада навіть випускала розмінні гроші номіналом 10-50 шагів. Вони перебували в обігу до 1919 року, але були скасовані більшовиками.

Позиція НБУ та науковців

У 2024 році Нацбанк ініціював зміну назви копійки на шаг. Ідею підтримали Інститут історії України, Інститут мовознавства та Український інститут національної пам’яті.

Серед прихильників - відомі історики Сергій Плохій та Олександр Алфьоров, а також громадські діячі й військові.

Фінансовий аспект

Законопроєкт передбачає поступовий перехід без одномоментного вилучення копійок. Монети "копійка" та "шаг" певний час будуть перебувати в обігу паралельно.

Витрати на виготовлення нових монет не збільшаться, оскільки використовуватиметься те ж обладнання. За оцінками НБУ, додаткових видатків із бюджету не знадобиться.

Що зміниться

Зміна копійки на шаг стане символічним завершенням грошової реформи 1996 року. Вона має сприяти деколонізації та відновленню національних традицій у номінації грошей.

Прийняття закону планується приурочити до 30-річчя введення гривні у 2026 році.

Закон набере чинності через 2 місяці з дня його опублікування.