ua en ru
Ср, 01 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Копійки перейменують на шаги: керівництво Ради подало законопроєкт

Україна, Середа 01 жовтня 2025 15:10
UA EN RU
Копійки перейменують на шаги: керівництво Ради подало законопроєкт Фото: ворожі копійки в Україні замінять на шаги (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

НБУ запропонував перейменувати копійки на шаги ще минулого року. У Раді нарешті зареєстрували відповідний законопроєкт щодо дерадянізації назви розмінної монети України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт №14093.

Проєкт подали голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та його заступники. Тому він з високою ймовірністю буде ухвалений.

Автори законопроєкту пояснюють, що назва "копійка" має вороже, пострадянське та російське походження. Тоді як шаг - питомо українська назва, що вживалася ще за часів Гетьманщини та УНР.

Історичний контекст

Шаг походить від староукраїнського "сяг" - крок або від слова "шеляг". Ця назва широко зустрічається у творах Шевченка, Лесі Українки, Котляревського та інших класиків.

У 1918 році Центральна Рада навіть випускала розмінні гроші номіналом 10-50 шагів. Вони перебували в обігу до 1919 року, але були скасовані більшовиками.

Позиція НБУ та науковців

У 2024 році Нацбанк ініціював зміну назви копійки на шаг. Ідею підтримали Інститут історії України, Інститут мовознавства та Український інститут національної пам’яті.

Серед прихильників - відомі історики Сергій Плохій та Олександр Алфьоров, а також громадські діячі й військові.

Фінансовий аспект

Законопроєкт передбачає поступовий перехід без одномоментного вилучення копійок. Монети "копійка" та "шаг" певний час будуть перебувати в обігу паралельно.

Витрати на виготовлення нових монет не збільшаться, оскільки використовуватиметься те ж обладнання. За оцінками НБУ, додаткових видатків із бюджету не знадобиться.

Що зміниться

Зміна копійки на шаг стане символічним завершенням грошової реформи 1996 року. Вона має сприяти деколонізації та відновленню національних традицій у номінації грошей.

Прийняття закону планується приурочити до 30-річчя введення гривні у 2026 році.

Закон набере чинності через 2 місяці з дня його опублікування.

Минулого року Національний банк України ініціював зміну назви розмінних монет з "копійка" на "шаг". НБУ планує карбувати лише монети номіналом 50 шагів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України Верховна рада
Новини
В Одесі проведуть масштабну перевірку після зливи, яка призвела до загибелі людей
В Одесі проведуть масштабну перевірку після зливи, яка призвела до загибелі людей
Аналітика
"Заздрю тим, хто думає, що скоро кінець війни": історії захисників від АТО і до сьогодні
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна "Заздрю тим, хто думає, що скоро кінець війни": історії захисників від АТО і до сьогодні