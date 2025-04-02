Шаги замість копійок: голова НБУ розповів про готовність замінити "московитську назву"

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю " Українському радіо ".

Пишний нагадав, що 2 вересня минулого року НБУ офіційно ініціював цю дискусію, яка має в своїй основі глибоке наукове дослідження.

"Ціла експедиція, яка підтвердила, що питомою українською назвою дрібної монети, однієї сотої фракції української гривні, є шаг. Відповідний указ про це підписав перший президент за часів УНР. Якщо гривня - княжого роду, то шаг має свої витоки з часів Гетьманщини", - сказав він.

За його словами, це абсолютно закономірний і логічний крок. "Ми повертаємо своє. Давайте не забувати про те, що копійка залишилася тільки в Москві, Мінську і на тимчасово окупованих Росією територіях Молдови. Це те, що дотепер поєднує через 30 років нашої Незалежності монетарні відносини навіть на рівні назви", - додав голова НБУ.

Пишний нагадав, що решта республік, які входили до складу колишнього Радянського Союзу, цього позбулися. "1992 року ми навіть викарбували першу пробну партію монет шаг. Вони мали стати повноцінною частиною української гривні, але тоді нам не вистачило політичної волі. Якщо не зараз, то коли? Коли буде час повертати своє?"- сказав він.

Витрати на шаги

Пишний повідомив, що жодних додаткових витрат із державного бюджету це за собою не нестиме. "Жодного вилучення тієї монети, яка є в обігу, не буде. Після ухвалення відповідного рішення Верховною Радою (а ми дуже на це сподіваємося) Національний банк припинить карбувати копійки і почне карбувати дрібну питому українську монету – шаги. Ми отримали позитивні висновки Інституту національної пам'яті. Ми отримали абсолютну підтримку Академії наук, Інституту лінгвістики", розповів голова НБУ.

Нові монети

Пишний заявив, що це жодним чином не вплине на купівельну спроможність гривні. За його словами, дотепер в обігу є 14 млрд розмінної дрібної монети номіналом 10 і 50 копійок. І Національний банк, щоб підтримувати відповідний обіг монети, повинен щороку докарбовувати щонайменше 20 млн. Вилучаючи ту, яка втратила відповідні ознаки і запускаючи в обіг монети відповідного номіналу.

"Ми не карбуємо монету 10 копійок, але 50 копійок ми повинні будемо ще певний час докарбовувати. Їх в обігу приблизно на рівні 1,5 мільярди. І ми хочемо, щоб наступний тираж, який ми повинні будемо докарбувати, вже був викарбуваний не копійками, а шагами", - сказав він.

Для цього потрібно ухвалити лише декілька змін в українському законодавстві. "Ми відповідні пропозиції парламенту вже надали. Виходячи з мого діалогу з керівниками парламенту, я відчуваю, що підтримка є", - додав він.

Дизайн монет

Пишний заявив, що НБУ готує дизайн монет. "Ми думаємо над цим. Я не хочу забігати наперед. Тільки-но парламент ухвалить рішення, ми одразу розпочнемо процес підготовки відповідного дизайну. Вже сьогодні творча спільнота так відгукнулася на нашу ініціативу, ми вже маємо кілька ескізів. Ми підійдемо до цього дуже відповідально і зробимо просто фантастичні 50 шагів", - додав він.