НБУ запропонував змінити назву "копійка" для історичної справедливості та дерусифікації

Національний банк України ініціює зміну назви розмінних монет з "копійка" на "шаг". Це потрібно для відновлення історичної справедливості, дерусифікації та відродження національних традицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ.

"Дослідивши історію грошового обігу України, ми дійшли беззаперечного висновку, що така назва для розмінної монети як "копійка" фактично є символом московської окупації", - заявив голова НБУ Андрій Пишний.

За його словами, саме час відновити справедливість і для грошової системи, очистити монетарний суверенітет від щонайменшої спорідненості з будь-чим московським. "Ми маємо своє, питомо українське, слово для визначення дрібних монет - це слово "шаг"", - додав він.

Ідентичність монет

Як зазначили в прес-службі НБУ, назва "шаг" давнього українського походження, вона уже використовувалася як на території України, так і в українській грошовій лічбі (з XVI – XVII ст.). Це унікальне найменування монети, якого не знають інші лінгвокультури. Воно широко вживається в класичній українській літературі, зокрема часто згадується у творчості Тараса Шевченка, Лесі Українки та інших письменників.

У часи Української революції 1917-1921 років у реальний грошовий обіг були введені грошові знаки з назвою "шаг", що було закріплено на законодавчому рівні. Тому відродження такої практики обґрунтоване історичною та мовною традицією України.

"Назва "копійка" має московське, імперське походження. В умовах широкомасштабної російської агресії заміна копійок на шаги є важливим та необхідним кроком, адже сьогодні копійки залишилися в обігу лише у ворожих до України держав", - пояснили в прес-службі.

Що потрібно зробити для заміни

Національний банк розробив пропозиції щодо необхідних законодавчих змін. У разі ухвалення Верховною Радою відповідних законів, НБУ зможе перейти до практичного втілення ініціативи – карбування та введення в обіг українських розмінних монет, номінованих у шагах.

Зокрема, пропонується встановити, що:

співвідношення між "копійкою" та "шагом" дорівнюватиме 1:1;

НБУ розроблятиме дизайн та визначатиме порядок введення в обіг "шагів", а також порядок і строки вилучення з обігу "копійок".

Водночас НБУ не планує спеціально, через зміну назви, вилучати з грошового обігу монети, номіновані в копійках, та обмінювати їх на шаги. Монети "копійка" та "шаг" перебуватимуть в обігу паралельно. Громадянам не потрібно буде вживати додаткових заходів для обміну копійок на шаги.