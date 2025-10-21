ua en ru
Идея замены копеек на шаги получила еще одного сторонника

Украина, Вторник 21 октября 2025 13:45
Идея замены копеек на шаги получила еще одного сторонника Фото: Татьяна Бережная (facebook.com berezhna.tetyana)
Автор: Александр Белоус

Новоназначенный министр культуры Татьяна Бережная поддерживает инициативу по возвращению разменной монете Украины исторического названия "шаг".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Отвечая на вопрос главы парламента Руслана Стефанчука перед назначением Бережная сказала:

"Относительно разменной монеты, конечно я поддерживаю все, что отдаляет нас от имперских символов. И мы понимаем, от какого слова происходит "копейка", и здесь абсолютно поддерживаю "шаг" как украинизацию, деколонизацию, десоветизацию, деимпериализацию", - сказал он.

Стефанчук также отметил после этого: "То есть пришло время делать "шах" и "мат" российской империи".

Замена копеек на шаги

В прошлом году Национальный банк Украины инициировал изменение названия разменных монет с "копейка" на "шаг". НБУ планирует чеканить только монеты номиналом 50 шагов.

Руководство Рады подало законопроект о переименовании копеек на шаги. Проект подали председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и его заместители. Поэтому он с высокой вероятностью будет принят.

Авторы законопроекта объясняют, что название "копейка" имеет враждебное, постсоветское и российское происхождение. Тогда как шаг - исконно украинское название, которое употреблялось еще во времена Гетманщины и УНР.

Верховная Рада 21 октября назначила Татьяну Бережную на должность вице-премьер-министра по вопросам гуманитарной политики - министра культуры Украины.

"Копейка" происходит от русского копейка. Это слово возникло как сокращение названия русской монеты копейная деньга, на которой был изображен князь (царь), державший в руке копье (рус. копьё), сидя верхом на коне.

