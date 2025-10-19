Хвиля дронів атакувала Прилуччину: пошкоджено пожежну частину

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслава Чауса.

Чаус зазначив, що за минулу добу ворог 46 разів обстрілював область. Під атаками опинились 17 населених пунктів. У більшості випадків це були атаки FPV-дронів та скиди з безпілотників у прикордонні.

В одному з сіл Сновської громади - пошкоджено житловий будинок та господарську будівлю.

Увечері та вночі хвилею ударних дронів росіяни атакували Прилуцький район.

"Є пошкодження на одному з інфраструктурних об’єктів та у приміщенні пожежно-рятувальної частини", - пояснив він.

За словами Чауса, ворог також поцілив по енергообʼєкту в прикордонні. Без електропостачання опинилося близько 17 тисяч абонентів у Корюківському та Новгород-Сіверському районах.

"Більшість вже підключено. Роботи із відновлення тривають", - додав він.