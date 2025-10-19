Росія за добу понад 150 разів обстріляла Чернігівщину та Сумщину: є поранені

Російські війська продовжують тероризувати прикордонні області України. За минулу добу ворог понад 150 разів обстріляв Чернігівщину та Сумщину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Північ" Сухопутних військ Збройних сил України.

На місцях влучань працювали слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та рятувальники.

За їх даними, у Сумах через удар по залізничному вокзалу зазнали поранень 32-річна жінка та 20-річний чоловік. Ще двоє жінок постраждали внаслідок влучання FPV-дрона у приміщення АЗС.

Національна поліція України вже фіксує наслідки масованих ворожих атак на Сумщину.

"Ворог щодня вдається до терору цивільного населення: вбиває мирних людей, руйнує інфраструктуру, стирає на попіл цілі міста. У нього одна мета - знищення України як держави та українців як нації", - зазначили військові.

Водночас російські війська здійснили 112 обстрілів по 47 населених пунктах у 15 громадах області. Внаслідок ворожих атак поранень дістали четверо людей.

Під вогнем ворога опинилися 17 населених пунктів у 5 громадах.

Всього зафіксовано 118 вибухів. Ворог атакував Новгород-Сіверський, Корюківський та Прилуцький райони.

За минулу добу, із 8 ранку 18 жовтня по ранок 19 жовтня, російська армія 46 разів обстріляла Чернігівську область .

Порушуючи правила ведення війни РФ цинічно та підступно тероризує мирне населення, знищує цивільну та критичну інфраструктуру.

Атаки на Україну

Учора, 18 жовтня, російська армія завдала авіаудару по місту Лозова на Харківщині, застосувавши керовану авіабомбу. Це перший випадок, коли окупанти використали такий тип зброї проти цього населеного пункту.

Днем раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що вперше з початку повномасштабної війни росіяни запустили по Миколаєву дві керовані авіабомби, які влучили по околицях міста.

Також 18 жовтня окупанти атакували Суми дронами. Внаслідок удару було пошкоджено будівлю залізничного вокзалу та кілька вагонів.

У ніч на 19 жовтня російські дрони атакували місто Шахтарськ на Дніпропетровщині. Постраждали 10 людей, зруйновано житлові будинки та автомобілі, виникли масштабні пожежі.