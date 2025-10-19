Дрони вночі атакували Дніпропетровську область: 10 травмованих, десятки евакуйованих

У ніч на 19 жовтня російські дрони атакували місто Шахтарськ на Дніпропетровщині. Постраждали 10 людей, зруйновано житлові будинки та автомобілі, виникли масштабні пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС .

"Виникли пожежі у восьми квартирах, загальною площею понад 350 кв.м. Вогонь знищив легкові автівки. Близько 50 осіб рятувальники вивели на безпечну відстань", - зазначили надзвичайники.

Атаки на Україну

Нагадаємо, що вчора,18 жовтня, російські окупанти завдали удар КАБом по Лозовій, що на Харківщині. Це вперше, коли РФ вдарила по цьому місту авіабомбою.

Варто зазначити, що за день до цього голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що росіяни вперше за час війни запустили по Миколаєву два КАБи, які прилетіли по околиці міста.

Крім цього, вчора, російські окупанти вчергове атакували Суми дронами. Внаслідок обстрілу пошкоджено вокзал і вагони.