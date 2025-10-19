Волна дронов атаковала Прилуцкий район: повреждена пожарная часть

Вечером и ночью российские войска нанесли массированную атаку ударными дронами по Прилуцкому району. В результате обстрелов повреждено помещение пожарно-спасательной части.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Черниговской областной государственной администрации Вячеслава Чауса.

Чаус отметил, что за минувшие сутки враг 46 раз обстреливал область. Под атаками оказались 17 населенных пунктов. В большинстве случаев это были атаки FPV-дронов и сбросы с беспилотников в приграничье.

В одном из сел Сновской громады - поврежден жилой дом и хозяйственное здание.

Вечером и ночью волной ударных дронов россияне атаковали Прилуцкий район.

"Есть повреждения на одном из инфраструктурных объектов и в помещении пожарно-спасательной части", - пояснил он.

По словам Чауса, враг также попал по энергообъекту в приграничье. Без электроснабжения оказалось около 17 тысяч абонентов в Корюковском и Новгород-Северском районах.

"Большинство уже подключено. Работы по восстановлению продолжаются", - добавил он.