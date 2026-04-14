Хто в лідерах? Оприлюднили рейтинг найвпливовіших університетів України 2026
В Україні оприлюднили результати щорічного рейтингу Ukrainian National H-index Ranking 2026. До першої п'ятірки найвпливовіших наукових установ увійшли університети Києва, Харкова, Львова та Сум.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані рейтингу Ukrainian National H-index Ranking 2026.
Головне:
- Критерій оцінки: Ключовим показником є індекс Гірша (Scopus, WoS, Google Scholar).
- Лідер рейтингу: Київський національний університет імені Тараса Шевченка впевнено тримає першу позицію.
- Мета проєкту: Консолідована оцінка наукової продуктивності всередині країни без "розмиття" державного аспекту.
- Команда: Над рейтингом працювала міжнародна група вчених із США, Британії, України та інших країн.
Топ-10 наукових установ України у 2026 році
За результатами аналізу продуктивності наукових досягнень, лідерами національного рейтингу стали:
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка (National H-index: 132)
- Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (National H-index: 92)
- Львівський національний університет імені Івана Франка (National H-index: 82)
- КПІ імені Ігоря Сікорського (National H-index: 79)
- Сумський державний університет (National H-index: 75)
- Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького (National H-index: 73)
- Львівська політехніка (National H-index: 71)
- Дніпровський державний медичний університет (National H-index: 69)
- Одеський національний університет імені І.І. Мечникова (National H-index: 68)
- НТУ "Харківський політехнічний інститут" (National H-index: 66)
Зазначимо, що у першій десятці виші із 6 міст України, найбільше зі Львова - ЛНУ ім. І. Франка, Медичний ім. Данила Галицького та Львівська політехніка.
Що таке індекс Гірша і чому це важливо
National H-index Ranking - це некомерційний проєкт, що фокусується на об’єктивному ранжуванні університетів та наукових організацій.
Основним індикатором є індекс Гірша - стабільна метрика, що відображає кількість наукових публікацій та їхнє цитування.
Особливість українського виміру рейтингу полягає в тому, що він оцінює показники дослідницьких організацій саме всередині країни. Такий підхід покликаний зміцнити внутрішню наукову політику та допомогти фондам і урядовим організаціям об'єктивно оцінювати дослідницький потенціал вишів.
Нещодавно ми також ділились рейтингом найкращих університетів Європи QS World University Rankings: Europe 2026. До престижного списку потрапили українські виші, першу десятку вітчизняних ВНЗ також очолив Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
