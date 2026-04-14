Кто в лидерах? Обнародовали рейтинг самых влиятельных университетов Украины 2026 года
В Украине обнародовали результаты ежегодного рейтинга Ukrainian National H-index Ranking 2026. В первую пятерку самых влиятельных научных учреждений вошли университеты Киева, Харькова, Львова и Сум.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные рейтинга Ukrainian National H-index Ranking 2026.
Главное:
- Критерий оценки: Ключевым показателем является индекс Хирша (Scopus, WoS, Google Scholar).
- Лидер рейтинга: Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко уверенно держит первую позицию.
- Цель проекта: Консолидированная оценка научной продуктивности внутри страны без "размытия" государственного аспекта.
- Команда: Над рейтингом работала международная группа ученых из США, Великобритании, Украины и других стран.
Топ-10 научных учреждений Украины в 2026 году
По результатам анализа производительности научных достижений, лидерами национального рейтинга стали:
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (National H-index: 132)
- Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина (National H-index: 92)
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко (National H-index: 82)
- КПИ имени Игоря Сикорского (National H-index: 79)
- Сумской государственный университет (National H-index: 75)
- Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого (National H-index: 73)
- Львовская политехника (National H-index: 71)
- Днепровский государственный медицинский университет (National H-index: 69)
- Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова (National H-index: 68)
- НТУ "Харьковский политехнический институт" (National H-index: 66)
Отметим, что в первой десятке вузы из 6 городов Украины, больше всего из Львова - ЛНУ им. И. Франко, Медицинский им. Даниила Галицкого и Львовская политехника.
Что такое индекс Хирша и почему это важно
National H-index Ranking - это некоммерческий проект, который фокусируется на объективном ранжировании университетов и научных организаций.
Основным индикатором является индекс Хирша - стабильная метрика, отражающая количество научных публикаций и их цитирование.
Особенность украинского измерения рейтинга заключается в том, что он оценивает показатели исследовательских организаций именно внутри страны. Такой подход призван укрепить внутреннюю научную политику и помочь фондам и правительственным организациям объективно оценивать исследовательский потенциал вузов.
Недавно мы также делились рейтингом лучших университетов Европы QS World University Rankings: Europe 2026. В престижный список попали украинские вузы, первую десятку отечественных вузов также возглавил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.
Смотрите также рейтинг топ-10 самых популярных вузов, куда чаще всего поступают украинцы, а также читайте, сколько баллов надо набрать на НМТ, чтобы туда поступить на бюджет.