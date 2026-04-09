ua en ru
Чт, 09 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Освіта

Українські виші потрапили у рейтинг SCImago 2026: хто став лідером

08:00 09.04.2026 Чт
2 хв
На місце в рейтингу впливають цитованість публікацій, вплив досліджень та інноваційна діяльність
aimg Василина Копитко
До рейтингу одразу увійшли 75 вітчизняних ВНЗ (фото: Freepik)

Оприлюднено результати міжнародного рейтингу SCImago Institutions Rankings (IR) 2026. Цьогоріч кількість українських закладів вищої освіти у переліку зросла до 75, що демонструє стійкість вітчизняної науки на глобальній арені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані офіційного звіту SCImago IR.

Головне:

  • До рейтингу увійшли 75 українських університетів.
  • Найкращим закладом України у 2026 році визнано Криворізький державний педагогічний університет.
  • Рейтинг базується на науковій продуктивності, інноваціях та соціальному впливі досліджень.
  • Присутність українських вишів у списку свідчить про глибоку інтеграцію у світовий академічний простір.

Хто з українських ВНЗ увійшов у рейтинг

Рейтинг SCImago IR формується з 2009 року та оцінює наукові установи за комплексним показником, що включає цитованість публікацій, вплив досліджень та інноваційну діяльність.

Топ-10 університетів України за версією SCImago IR 2026:

  • Криворізький державний педагогічний університет
  • НТУ "Дніпровська політехніка"
  • НУ "Львівська політехніка"
  • Київський столичний університет імені Бориса Грінченка
  • Сумський державний університет
  • Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
  • НУ "Київський авіаційний інститут"
  • Державний університет "Житомирська політехніка"
  • КНУ імені Тараса Шевченка
  • Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП)

Експерти зазначають, що активна присутність українських університетів у таких базах є сигналом для науковців до посилення міжнародної співпраці та підвищення видимості своїх досліджень у глобальних наукометричних реєстрах.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Вступна кампанія Освіта в Україні Виші
Новини
Аналітика
