Українські виші потрапили у рейтинг SCImago 2026: хто став лідером
Оприлюднено результати міжнародного рейтингу SCImago Institutions Rankings (IR) 2026. Цьогоріч кількість українських закладів вищої освіти у переліку зросла до 75, що демонструє стійкість вітчизняної науки на глобальній арені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані офіційного звіту SCImago IR.
Головне:
- До рейтингу увійшли 75 українських університетів.
- Найкращим закладом України у 2026 році визнано Криворізький державний педагогічний університет.
- Рейтинг базується на науковій продуктивності, інноваціях та соціальному впливі досліджень.
- Присутність українських вишів у списку свідчить про глибоку інтеграцію у світовий академічний простір.
Хто з українських ВНЗ увійшов у рейтинг
Рейтинг SCImago IR формується з 2009 року та оцінює наукові установи за комплексним показником, що включає цитованість публікацій, вплив досліджень та інноваційну діяльність.
Топ-10 університетів України за версією SCImago IR 2026:
- Криворізький державний педагогічний університет
- НТУ "Дніпровська політехніка"
- НУ "Львівська політехніка"
- Київський столичний університет імені Бориса Грінченка
- Сумський державний університет
- Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
- НУ "Київський авіаційний інститут"
- Державний університет "Житомирська політехніка"
- КНУ імені Тараса Шевченка
- Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП)
Експерти зазначають, що активна присутність українських університетів у таких базах є сигналом для науковців до посилення міжнародної співпраці та підвищення видимості своїх досліджень у глобальних наукометричних реєстрах.
