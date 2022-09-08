Хорошие новости из Харьковской области и презентация Apple: новости за 7 сентября

У украинцев есть повод для радостей, коротый связан с активностью наших защитников на Харьковском направлении. Тем временем Apple представила линейку смартфонов iPhone 14, а также обновленные умные часы Watch Series 8 и беспроводные наушники AirPods Pro.

Подробнее о том, что произошло в течение среды, 7 сентября, - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

Зеленский рассказал о "хороших новостях" из Харьковской области и поблагодарил ВСУ

У украинцев есть повод для радостей, который связан с активностью наших защитников на Харьковском направлении, однако еще не время называть освобожденные украинскими военными населенные пункты.

Воинский учет для женщин отсрочили на год

Министерство обороны отсрочило взятие женщин на военных учет до 1 октября 2023 года. Никаких запретов на выезд женщинам за границу с 1 октября этого года не будет.

Украина рассматривает вариант остановки Запорожской АЭС

Украина рассматривает возможность остановки Запорожской АЭС, то есть единственного работающего сейчас энергоблока №6, если это будет необходимо.

Станция потеряла связь с энергосетью Украины, она работает только на обеспечение собственных потребностей в электроэнергии. Кроме того, в результате обстрелов россиян были повреждены все четыре линии выдачи мощности ЗАЭС.

Еврокомиссия одобрила выделение Украине 5 млрд евро макрофинансовой помощи

Еврокомиссия предлагает Украине дополнительные 5 млрд евро макрофинансовой помощи. Это дополняет 10 млрд евро, которые ЕС уже предоставил в виде финансовой, гуманитарной и военной помощи нашей стране.

Трухину вручили подозрение за прошлогоднее ДТП

САП объявила подозрение народному депутату от "Слуги народа" Александру Трухину из-за ДТП, которое произошло год назад на Бориспольской трассе.

По данным следствия, нардеп предложил 150 тысяч взятки патрульным полицейским за то, чтобы ему разрешили покинуть место ДТП, которое произошло с его участием.

Украина расследует возможное убийство британского волонтера россиянами

В Украине начали досудебное расследование по факту возможных пыток и убийства оккупантами волонтера из Британии Пола Ури.

В апреле волонтер был захвачен россиянами в Запорожской области и перевезен в оккупированную часть Донецкой области. В июле оккупанты заявили, что он погиб "в результате болезни и стресса". Погибшего волонтера россияне передали Украине только через 1,5 месяца переговоров. На теле британца есть признаки телесных повреждений, которые могут свидетельствовать о жестоком обращении с ним, что могло стать истинной причиной его гибели.

Умные часы, AirPods Pro и iPhone 14: что показали на презентации Apple

В рамках презентации Apple показала линейку смартфонов iPhone 14, а также обновленные умные часы Watch Series 8 и беспроводные наушники AirPods Pro.

Обновленная линейка iPhone 14 и 14 Plus внешне почти не отличается от прошлогодней и имеет экраны на 6,1 и 6,7 дюйма с "челкой". Одно из главных нововведений - обмен экстренными сообщениями через спутниковую связь.

Модели iPhone 14 Pro и Pro Max избавились от "челки". Вместо него вырез в форме "таблетки" и круглое отверстие для селфи-камеры. Смартфоны также впервые оснащены 48-мегапиксельным главным модулем камеры.

В Украине существенно ухудшится погода

В четверг, 8 сентября, в западных и южных областях Украины дожди. При этом ночью ожидаются заморозки.