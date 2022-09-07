В Генштабе признали украинские удары по авиабазам в Крыму

Августовские взрывы на авиабазах в Крыму были следствием серии ударов со стороны украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на общую статью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и первого заместителя главы оборонного комитета Рады Михаила Забродского для " Укринформа ".

В статье подчеркивается, что главной особенностью войны России против Украины является решающая диспропорция в возможностях. При этом невозможно избавить оккупантов от такого преимущества, но украинцы смогут "противопоставить противнику свою способность действовать подобным образом и на подобную дальность".

"Речь идет, конечно, о поставках партнерами Украины для ВСУ систем вооружения или определенных наименований боеприпасов с соответствующей дальностью действия", - говорится в материале.

В это же время подчеркивается, что это не только определенные наименования, такие как, например, ракета MGM-140B ATACMS Block 1A для РСЗО Himars.

"Должен быть применен комплексный подход к переоснащению артиллерии, ракетных войск, тактической авиации и Военно-морских сил ВС Украины и других составляющих их могущества", - отмечается в статье.

Залужный и Забродский заявили, что одним из главных примеров правильности такого подхода в текущем году являются успешные усилия ВС Украины по физическому переносу боевых действий на временно оккупированную территорию АР Крым.

"Речь идет о серии успешных ракетных ударов по крымским авиабазам противника, прежде всего - по аэродрому Саки", - говорится в статье.