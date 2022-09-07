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Страны Балтии договорились об ограничении въезда россиян через сухопутные границы

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Вильнюс, Среда 07 сентября 2022 12:00
Страны Балтии договорились об ограничении въезда россиян через сухопутные границы Фото: страны Балтии ограничат въезд россиян через сухопутные границы (twitter com)
Автор: Наталья Юрченко

Власти Литвы, Латвии и Эстонии достигли договоренности об ограничении въезда граждан России через сухопутные границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевичса в Twitter.

"Страны Балтии достигли договоренности о существенном ограничении (за некоторыми исключениями) пересечения границы гражданами Российской Федерации, имеющими шенгенские визы ЕС", - отметил министр.

По его словам, решения об ограничении будут принимать правительства каждой страны отдельно в соответствии с законодательством. Новые правила вступят в силу одновременно.

По данным издания Reuters, ограничения коснутся россиян, которые будут ехать в балтийские страны из РФ и Беларуси.

При этом на конференции министров иностранных дел, которая проходит сегодня, были озвучены подробности соглашения. Главы МИД стран Балтии объяснили, что исключения сделают тем россиянам, которые будут пересекать границы по гуманитарным причинам или навещать родственников, а также для дипломатов и водителей грузовиков.

Напомним, вчера Еврокомиссия поддержала приостановку упрощенного визового режима с Россией.

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