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Еврокомиссия одобрила выделение Украине 5 млрд евро макрофинансовой помощи

Новина українською →
Украина, Среда 07 сентября 2022 13:37
Еврокомиссия одобрила выделение Украине 5 млрд евро макрофинансовой помощи Фото: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Европейская комиссия одобрила выделение Украине 5 млрд евро макрофинансовой помощи. Ранее ЕС уже предоставил Украине 10 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Twitter.

"Ситуация в Украине требует нашей неослабевающей поддержки. Сегодня Еврокомиссия предлагает Украине дополнительные 5 млрд евро макрофинансовой помощи. Это дополняет 10 млрд евро, которые Европейский союз уже выделил в виде финансовой, гуманитарной и военной помощи", - написала она.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль 4 сентября заявил, что Украина ожидает получения 5 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС в виде долгосрочных кредитов уже на этой неделе.

Как сообщалось, все страны-участницы Европейского союза, кроме Венгрии, согласились предоставить гарантии еще на 5 млрд евро макрофинансовой помощи в виде долгосрочных кредитов для Украины.

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