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Войска РФ вновь обстреливают Энергодар: в городе пропало электричество

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Энергодар, Среда 07 сентября 2022 15:28
Войска РФ вновь обстреливают Энергодар: в городе пропало электричество Фото: Войска РФ вновь обстреливают Энергодар (wikipedia-org)
Автор: Валерия Полищук

Энергодар вновь оказался под обстрелами российских военных. В связи с этим в городе второй раз за день пропало электичество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Энергодара Дмитрия Орлова в Telegram.

"Энергодар снова под обстрелами оккупантов! Промежутки между провокациями становятся все короче. Уже второй раз за сутки исчезло электроснабжение по всему городу", - написал он.

Он подчеркнул, что работники коммунальных и других служб не успевают завершить одни аварийно-восстановительные работы, как очередной обстрел сводит их работу к нулю.

Мэр добавил, что прогнозировать сроки восстановления электроснабжения в городе сейчас невозможно.

"Просьба всем энергодарцам соблюдать правила двух стен во время обстрелов. Сделать запасы питьевой воды и, когда появится возможность и прекратятся обстрелы, сформировать запас продуктов, не требующих приготовления", - заявил он.

Напомним, сегодня в Энергодаре в результате многочисленных обстрелов со стороны российских оккупантов повреждена подстанция "Луч".

Ранее сообщалось, что в течение последних дней жители оккупированного Энергодара пытаются выехать на подконтрольную территорию Украины.

Кроме того, российские оккупационные войска несколько дней подряд не пропускали в Энергодар гуманитарные грузы.

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