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Число жертв в результате ракетного обстрела Славянска возросло

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Донецкая область, Среда 07 сентября 2022 17:43
Число жертв в результате ракетного обстрела Славянска возросло Фото: число жертв в результате ракетного обстрела Славянска возросло (t.me/dsns_telegram)
Автор: Елизавета Драбкина

Спасатели обнаружили тела трех погибших во время разбора завалов дома, пострадавшего в результате ракетного обстрела оккупантами Славянска Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Отметим, что российские оккупанты обстреляли центральную часть Славянска. Их снаряды попали в частные домовладения, школу, а также многоэтажный дом.

Под завалами нашли тела двух мужчин и женщины. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГСЧС.

Правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК).

Напомним, вражеская ракета попала в многоэтажный дом в Славянске. В результате вражеской атаки "сложился" один из подъездов. В результате атаки оккупантов также пострадала школа.

Ранее было известно об одном погибшем в результате удара по дому в Славянске.

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Славянск Донецкая область
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