Холодний "привіт" із півночі: що буде з погодою в Україні 22 квітня і де ймовірний сніг

16:04 21.04.2026 Вт
Зранку після заморозків - у більшості областей - краще вдягатися тепліше
aimg Ірина Костенко
Погода в Україні завтра - з мінливою хмарністю (фото ілюстративне: Віталій Носач, РБК-Україна)

Квітень не перестає дивувати українців погодними "гойдалками". Завтра вдень на зміну нічним заморозкам прийде "плюс", але в одному з регіонів зберігається ймовірність мокрого снігу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Читайте також: Зима не відступає: де в Україні насипало снігу посеред квітня (фото, відео)

Чого українцям чекати завтра від опадів

Згідно з прогнозом синоптиків на добу 22 квітня, погода завтра очікується з мінливою хмарністю.

При цьому з півночі Європи на територію України продовжить надходити холодне повітря.

Повідомляється, що у полі підвищеного тиску переважатиме погода без опадів.

Тим часом у східні області атмосферний фронт принесе помірні дощі.

У Карпатах вдень імовірні невеликий дощ та навіть мокрий сніг.

Що буде з вітром і температурою повітря

Вітер впродовж 22 квітня очікується північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

На тлі надходження холодного повітря з півночі Європи, вночі у більшості областей очікуються заморозки на поверхні ґрунту та навіть у повітрі (0-3°С).

Тим часом у більшості південних областей температура в нічні години може становити близько 1-6 градусів тепла

"Проте вдень при малохмарній погоді повітря буде прогріватися", - розповіли в УкрГМЦ.

В цілому денна температура повітря по Україні може скласти від 8 до 13 градусів тепла.

У Карпатах - дещо прохолодніше - від 3 до 8 градусів зі знаком плюс.

Холодний &quot;привіт&quot; із півночі: що буде з погодою в Україні 22 квітня і де ймовірний снігПрогноз погоди на добу 22 квітня по Україні (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чого чекати у Києві та по області

Погода впродовж 22 квітня по території міста Києва та Київської області очікується також з мінливою хмарністю. Але без опадів.

Вітер - північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Холодний &quot;привіт&quot; із півночі: що буде з погодою в Україні 22 квітня і де ймовірний снігПрогноз погоди на завтра по Києву та Київській області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Температура повітря вночі:

  • у Києві - близько 1-3 градусів тепла, хоча на поверхні ґрунту ймовірні заморозки (0-2°С);
  • по області - заморозки 0-3°С.

Температура повітря вдень:

  • у Києві - близько 10-12 градусів тепла;
  • по області - близько 8-13 градусів тепла.

Нагадаємо, раніше синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповів, де і коли може бути штормовий вітер, скільки протримаються в Україні заморозки й чи чекати ще сніг у квітні.

Крім того, в УкрГМЦ пояснили, яким може бути квітень в Україні в цілому.

Читайте також, як аномальні "стрибки" погоди у квітні вже вплинули на врожай.

В Одесі затримали 8 представників ТЦК після погоні зі стріляниною
