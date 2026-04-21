Главная » Жизнь » Общество

Холодный "привет" с севера: что будет с погодой в Украине 22 апреля и где вероятен снег

16:04 21.04.2026 Вт
Утром после заморозков - в большинстве областей - лучше одеваться теплее
aimg Ирина Костенко
Погода в Украине завтра - с переменной облачностью (фото иллюстративное: Виталий Носач, РБК-Украина)

Апрель не перестает удивлять украинцев погодными "качелями". Завтра днем на смену ночным заморозкам придет "плюс", но в одном из регионов сохраняется вероятность мокрого снега.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Чего украинцам ждать завтра от осадков

Согласно прогнозу синоптиков на сутки 22 апреля, погода завтра ожидается с переменной облачностью.

При этом с севера Европы на территорию Украины продолжит поступать холодный воздух.

Сообщается, что в поле повышенного давления будет преобладать погода без осадков.

Между тем в восточные области атмосферный фронт принесет умеренные дожди.

В Карпатах днем вероятны небольшой дождь и даже мокрый снег.

Что будет с ветром и температурой воздуха

Ветер в течение 22 апреля ожидается северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

На фоне поступления холодного воздуха с севера Европы, ночью в большинстве областей ожидаются заморозки на поверхности почвы и даже в воздухе (0-3°С).

Между тем в большинстве южных областей температура в ночные часы может составлять около 1-6 градусов тепла

"Однако днем при малооблачной погоде воздух будет прогреваться", - рассказали в УкрГМЦ.

В целом дневная температура воздуха по Украине может составить от 8 до 13 градусов тепла.

В Карпатах - несколько прохладнее - от 3 до 8 градусов со знаком плюс.

Холодный &quot;привет&quot; с севера: что будет с погодой в Украине 22 апреля и где вероятен снегПрогноз погоды на сутки 22 апреля по Украине (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чего ждать в Киеве и по области

Погода в течение 22 апреля по территории города Киева и Киевской области ожидается также с переменной облачностью. Но без осадков.

Ветер - северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Холодный &quot;привет&quot; с севера: что будет с погодой в Украине 22 апреля и где вероятен снегПрогноз погоды на завтра по Киеву и Киевской области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Температура воздуха ночью:

  • в Киеве - около 1-3 градусов тепла, хотя на поверхности почвы вероятны заморозки (0-2°С);
  • по области - заморозки 0-3°С.

Температура воздуха днем:

  • в Киеве - около 10-12 градусов тепла;
  • по области - около 8-13 градусов тепла.

Гидрометцентр Погода в Украине Карпаты Снегопад Экология Погода в Киеве Погода на день Климатолог Метеоролог
В Одессе задержали 8 представителей ТЦК после погони со стрельбой
В Одессе задержали 8 представителей ТЦК после погони со стрельбой
Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию
Роман Кот, корреспондент РБК-Украина