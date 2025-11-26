"Хочуть провалу мирної угоди": син Трампа накинувся на критиків Стіва Віткоффа

Зазначимо, що Дональд Трамп-молодший, старший син американського президента, відомий через свою антиукраїнську позицію. Зокрема він неодноразово вимагав припинити усю допомогу Україні, поширював російську пропаганду та образи на адресу як України, так і українського керівництва.

Злив переговорів Віткоффа та Ушакова

Нагадаємо, що видання Bloomberg 26 листопада опублікувало записи розмов Віткоффа з Ушаковим. Зі стенограми розмови випливає, що спецпредставник Трампа радив помічнику Путіна, як представити президенту США російські пропозиції щодо миру в Україні та й взагалі фактично обслуговував інтереси Кремля, а не Вашингтона.

Зокрема Віткофф фактично зірвав постачання крилатих ракет Tomahawk Україні. Саме він порадив Ушакову організувати дзвінок Путіна Трампу за добу до візиту президента України Володимира Зеленського до США.

Окрім того, саме російський режим, а не США є розробником так званого "мирного плану", який тиждень тому Білий дім намагався нав'язати Україні. Це також випливає з опублікованих стенограм.

На тлі скандалу Білий дім несподівано вступився за спецпосланця Трампа. Зокрема там не заперечили правдивості стенограми. Щобільше, похвалили Віткоффа за його дії.

Проте серед американських політиків панують геть інші думки. Зокрема в Конгресі США деякі впливові республіканці відкрито назвали Віткоффа російським агентом та "зрадником".

Детальніше про "Віткоффгейт" та дивну реакцію Білого дому - в матеріалі РБК-Україна.