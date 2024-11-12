ua en ru
Вт, 12 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Трамп-молодший висловлює позицію свого батька щодо України, - Дубовик

Україна, Вівторок 12 листопада 2024 14:10
UA EN RU
Трамп-молодший висловлює позицію свого батька щодо України, - Дубовик Фото: Дональд Трамп-молодший та Дональд Трамп-старший  (Getty Images)
Автор: Роман Кот, Олександр Білоус

Син обраного президента США Дональда Трампа займає антиукраїнську позицію. Вона ж є позицією його батька.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав директор Центру міжнародних досліджень Одеського національного університету Володимир Дубовик.

"Так, Дональд Трамп давно уже послідовно займає антиукраїнську позицію. З іншого боку, така його позиція виходить з того, що він добре знає настрої батька", - сказав він.

За його словами, це лише підтверджує, що ті, хто казали, що антиукраїнська риторика Трампа та його оточення була лише якимось передвиборчим маневром, помилялися.

"Вибори минули, й вони на них виграли, а риторика нікуди не поділась. Тому що вона відбиває їхнє бачення світу, ролі США, та байдужість до долі України, зокрема", - зазначив Дубовик.

Нагадаємо, 9 листопада в stories Instagram Трамп-молодший перепостив відео із президентом Володимиром Зеленським і Трампом, підписавши його: "POV (point of view – ред.): Ви за 38 днів втратите свою допомогу".

Як повідомляло РБК-Україна прихильникам підтримки України не знайшлося місця в новій адміністрації Трампа.

Детальніше про команду обраного президента США читайте в матеріалі РБК-Україна "Тиждень Трампа. Що змінилося для України після виборів у США та чого чекати далі".

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд Трамп Володимир Зеленський
Результати виборів
Результати виборів
Хто перемагає в "хитких" штатах
Хто перемагає в "хитких" штатах
Камала Гарріс: кандидат від Демократів
Камала Гарріс: кандидат від Демократів
Дональд Трамп: кандидат від Республіканців
Дональд Трамп: кандидат від Республіканців