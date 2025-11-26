"Зрадник" і "агент РФ": у США обурені зливом розмов Віткоффа з росіянами
Представники Конгресу та політики обурені зливом розмови спецпредставника США Стіва Віткоффа з росіянами, під час якої радив як просувати мирний план американському президенту Дональду Трампу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дописи представників Конгресу США та політиків у соцмережі Х.
Член Палати представників США Тед Лю назвав Віткоффа "зрадником".
"Справжній зрадник. Стів Віткофф має працювати на Сполучені Штати, а не на Росію", - прокоментував він.
Конгресмен Ден Бейкон закликав звільнити Віткоффа та назвав його російським агентом.
"Для тих, хто виступає проти російського вторгнення та хоче бачити Україну суверенною та демократичною країною, очевидно, що Віткофф повністю підтримує росіян. Йому не можна довіряти ведення цих переговорів. Хіба російський платний агент зробив би менше, ніж він? Його слід звільнити", - написав він.
Член Палати представників США від Республіканської партії Браян Фіцпатрік назвав дзвінок "проблемою".
"Це серйозна проблема. І одна з багатьох причин, чому ці безглузді побічні шоу та таємні зустрічі мають припинитися. Дозвольте державному секретарю Марко Рубіо виконувати свою роботу чесно та об'єктивно", - прокоментував конгресмен.
Експосол США у Росії Майкл Макфолл назвав розмову Віткоффа з росіянами "шоком" та зазначив, що представники уряду США мають просувати інтереси Америки.
"Завдання всіх, хто служить у сфері національної безпеки в уряді США, полягає в просуванні американських національних інтересів, а не інтересів інших країн і особливо не варварських імперських підбурювачів війни, таких як Путін", - наголосив він.
Злив розмови Віткоффа з росіянами
Нагадаємо, раніше Bloomberg опублікувало розшифровку двох телефонних розмов.
Перша розмова нібито була між спецпредставником США Стівом Віткоффом і помічником російського диктатора Володимира Путіна Юрієм Ушаковим 14 жовтня.
Під час розмови Віткофф радив росіянам, як краще Путіну представити Трампу російські пропозиції щодо миру, наполігши, що дзвінок має бути до того, як у Білий дім приїде президент України Володимир Зеленський.
Віткофф порекомендував, щоб Путін привітав Трампа з мирною угодою щодо Гази, сказати, що він людина, яка бореться за мир, і додати, що Віткофф і Ушаков обговорювали розробку подібного мирного плану з питання України.
Друга розмова була між Ушаковим і російським посланником Кирилом Дмитрієвим. Вони обговорювали, що другий передасть Віткоффу розроблений мирний план, але Ушаков побоювався, що США можуть його змінити не на користь РФ.
Водночас Bloomberg зазначило, що не може точно підтвердити, які саме пропозиції Москва передала Вашингтону і якою мірою вони вплинули на план із 28 пунктів. Йдеться про первісний документ, який у неділю 23 листопада було змінено в Женеві.
Сам Дмитрієв заявив, що матеріал Bloomberg нібито є фейком.
Президент США Дональд Трамп вже відреагував на розшифровку Bloomberg. Він зазначив, що це "стандартна форма переговорів".