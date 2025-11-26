"Зрадник" і "агент РФ": у США обурені зливом розмов Віткоффа з росіянами

Представники Конгресу та політики обурені зливом розмови спецпредставника США Стіва Віткоффа з росіянами, під час якої радив як просувати мирний план американському президенту Дональду Трампу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дописи представників Конгресу США та політиків у соцмережі Х.

Член Палати представників США Тед Лю назвав Віткоффа "зрадником".

"Справжній зрадник. Стів Віткофф має працювати на Сполучені Штати, а не на Росію", - прокоментував він.

Конгресмен Ден Бейкон закликав звільнити Віткоффа та назвав його російським агентом.

"Для тих, хто виступає проти російського вторгнення та хоче бачити Україну суверенною та демократичною країною, очевидно, що Віткофф повністю підтримує росіян. Йому не можна довіряти ведення цих переговорів. Хіба російський платний агент зробив би менше, ніж він? Його слід звільнити", - написав він.

Член Палати представників США від Республіканської партії Браян Фіцпатрік назвав дзвінок "проблемою".

"Це серйозна проблема. І одна з багатьох причин, чому ці безглузді побічні шоу та таємні зустрічі мають припинитися. Дозвольте державному секретарю Марко Рубіо виконувати свою роботу чесно та об'єктивно", - прокоментував конгресмен.

Експосол США у Росії Майкл Макфолл назвав розмову Віткоффа з росіянами "шоком" та зазначив, що представники уряду США мають просувати інтереси Америки.

"Завдання всіх, хто служить у сфері національної безпеки в уряді США, полягає в просуванні американських національних інтересів, а не інтересів інших країн і особливо не варварських імперських підбурювачів війни, таких як Путін", - наголосив він.