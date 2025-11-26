"Хотят провала мирного соглашения": сын Трампа набросился на критиков Стива Уиткоффа

Отметим, что Дональд Трамп-младший, старший сын американского президента, известен из-за своей антиукраинской позиции. В частности он неоднократно требовал прекратить всю помощь Украине, распространял российскую пропаганду и оскорбления в адрес как Украины, так и украинского руководства.

Слив переговоров Виткоффа и Ушакова

Напомним, что издание Bloomberg 26 ноября опубликовало записи разговоров Виткоффа с Ушаковым. Из стенограммы разговора следует, что спецпредставитель Трампа советовал помощнику Путина, как представить президенту США российские предложения по миру в Украине и вообще фактически обслуживал интересы Кремля, а не Вашингтона.

В частности Уиткофф фактически сорвал поставки крылатых ракет Tomahawk Украине. Именно он посоветовал Ушакову организовать звонок Путина Трампу за сутки до визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

Кроме того, именно российский режим, а не США является разработчиком так называемого "мирного плана", который неделю назад Белый дом пытался навязать Украине. Это также следует из опубликованных стенограмм.

На фоне скандала Белый дом неожиданно вступился за спецпосланника Трампа. В частности там не отрицали правдивости стенограммы. Более того, похвалили Уиткоффа за его действия.

Однако среди американских политиков господствуют совсем другие мнения. В частности, в Конгрессе США некоторые влиятельные республиканцы открыто назвали Уиткоффа российским агентом и "предателем".

Подробнее о "Уиткоффгейте" и странной реакции Белого дома - в материале РБК-Украина.