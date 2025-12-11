Не хочу слабкої позиції України: Зеленський пояснив готовність до виборів під час війни

За його словами, відповідний сигнал прозвучав від Сполучених Штатів, і Україна не повинна демонструвати слабку позицію чи давати підстави для маніпуляцій щодо відсутності виборів.

" І тому я, безумовно, за вибори. Найголовніше - щоб вибори прийшли легітимно", - каже він.

Президент зазначив, що іноземні партнери можуть допомогти Україні у забезпеченні безпечного проведення виборів.

"Я попросив народних депутатів підготувати законодавчі зміни щодо можливості проведення виборів під час воєнного стану", - заявив глава держави.

Він додав, що завершення війни та збереження сильної позиції України залишаються пріоритетами.

Зеленський також підкреслив, що питання виборів має бути пропрацьоване спільно.

"Є дві важливі речі: безпека і законодавство. Моє прохання і до партнерів України, і до українського парламенту - покажіть, як можуть бути пропрацьовані обидві ці речі", - сказав він.