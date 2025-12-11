Не хочу слабкої позиції України: Зеленський пояснив готовність до виборів під час війни

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий підтримати проведення виборів під час воєнного стану за умови забезпечення безпеки та ухвалення необхідних законодавчих змін.
Як повідомляє РБК-Україна, про це він сказав під час спілкування з журналістами 11 грудня.
За його словами, відповідний сигнал прозвучав від Сполучених Штатів, і Україна не повинна демонструвати слабку позицію чи давати підстави для маніпуляцій щодо відсутності виборів.
" І тому я, безумовно, за вибори. Найголовніше - щоб вибори прийшли легітимно", - каже він.
Президент зазначив, що іноземні партнери можуть допомогти Україні у забезпеченні безпечного проведення виборів.
"Я попросив народних депутатів підготувати законодавчі зміни щодо можливості проведення виборів під час воєнного стану", - заявив глава держави.
Він додав, що завершення війни та збереження сильної позиції України залишаються пріоритетами.
Зеленський також підкреслив, що питання виборів має бути пропрацьоване спільно.
"Є дві важливі речі: безпека і законодавство. Моє прохання і до партнерів України, і до українського парламенту - покажіть, як можуть бути пропрацьовані обидві ці речі", - сказав він.
Проведення дострокових президентських і парламентських виборів під час воєнного стану в Україні залишається лише теоретичним сценарієм. Основна перешкода - неможливість гарантувати безпеку виборців на тлі постійних обстрілів по всій країні.
Нагадаємо, чергові місцеві вибори були заплановані на 26 жовтня, але через дію воєнного стану їх проведення стало неможливим.
Раніше Зеленський підкреслював, що технічно держава готова до організації виборів, однак вони можуть відбутися лише після повного припинення вогню.
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв’ю РБК-Україна заявив, що підготовка до виборчого процесу почнеться одразу після скасування воєнного стану.
Однак нещодавно президент США Дональд Трамп висловив думку, що в Україні необхідно провести президентські вибори, і звинуватив українську владу в затягуванні цього процесу, посилаючись на війну. Він також заявив, що країна "втратила демократичність" через тривалу відсутність волевиявлення.
У відповідь Зеленський заявив про готовність брати участь у виборах та наголосив, що їх проведення можливе лише за умови гарантування безпеки та внесення змін до законодавства.
Наразі президент доручив народним депутатам підготувати пропозиції щодо потенційних механізмів проведення виборів у умовах війни.