Не хочу слабой позиции Украины: Зеленский объяснил готовность к выборам во время войны

По его словам, соответствующий сигнал прозвучал от Соединенных Штатов, и Украина не должна демонстрировать слабую позицию или давать основания для манипуляций относительно отсутствия выборов.

"И поэтому я, безусловно, за выборы. Самое главное - чтобы выборы пришли легитимно", - говорит он.

Президент отметил, что иностранные партнеры могут помочь Украине в обеспечении безопасного проведения выборов.

"Я попросил народных депутатов подготовить законодательные изменения о возможности проведения выборов во время военного положения", - заявил глава государства.

Он добавил, что завершение войны и сохранение сильной позиции Украины остаются приоритетами.

Зеленский также подчеркнул, что вопрос выборов должен быть проработан совместно.

"Есть две важные вещи: безопасность и законодательство. Моя просьба и к партнерам Украины, и к украинскому парламенту - покажите, как могут быть проработаны обе эти вещи", - сказал он.