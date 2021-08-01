Медальные шансы Романчука, бой Хижняка и старт борьбы: за чем следить на ОИ сегодня
Сегодня на Олимпиаде в Токио разыграют 25 медалей. Украина имеет реальные шансы пополнить медальную коллекцию.
Подробнее о главных событиях дня - в материале РБК-Украина.
Главная медальная надежда Украины на Олимпийских играх 1 августа в плавании. Сегодня рано утром состоится финальный заплыв на дистанции 1500 метров вольным стилем, где Украину будут представлять сразу два пловца - Михаил Романчук и Сергей Фролов. При этом Романчук стартует в финале с лучшим показателем в квалификации - 14:45.99.
Также за медаль имеет шанс побороться тяжелоатлетка Ирина Деха. Кроме этого свой бой в четвертьфинале проведет Александр Хижняк, который имеет хорошие шансы на получение медали в Токио.
Подробное расписание главных событий дня ниже:
Плавание
Финалы
- Мужчины, 50 метров вольным стилем - 4:30
Украина не представлена
- Женщины, 50 метров вольным стилем - 4:30
Украина не представлена
- Мужчины, 1500 метров вольным стилем - 4:44
Украина: Михаил Романчук, Сергей Фролов
- Мужчины, эстафета 4х100 комплекс - 5:15
Украина не представлена
- Женщины, эстафета 4х100 комплекс - 5:36
Украина не представлена
Тяжелая атлетика
Женщины, 76 кг
Украина: Ирина Деха
- Финал - 13:50
Стрельба
Скоростной пистолет, 25 метров
Украина: Павел Коростылев
- Квалификация - 2:30
Борьба
Греко-римская борьба, мужчины, 60 кг
- 1/8 финала. Ленур Темуров (Украина) - Эльмурат Тасмурадов (Узбекистан)
Вольная борьба, женщины, 76 кг
- 1/8 финала. Алла Белинская (Украина) - Кван Жоу (Китай)
Бокс
Мужчины, 69-75 кг
- Четвертьфинал. Александр Хижняк (Украина) - Юри Седено-Мартинес (Доминиканская Республика) - 5:18
Легкая атлетика
Метание молота
- Женщины. Квалификация - 3:10
Украина: Ирина Новожилова, Ирина Климец
Бег с препятствиями
- Женщины, 3000 метров. Квалификация - 3:40
Украина: Наталия Стребкова
Прыжки в длину
- Женщины. Квалификация - 3:50
Украина: Марина Бех-Романчук
Толкание ядра
- Женщины. Финал - 4:35
Украина не представлена
Прыжки в высоту
- Мужчины. Финал - 13:10
Украина не представлена
Бег, 100 метров
- Мужчины. Финал - 15:50
Украина не представлена
Гимнастика
Украина не представлена
Вольные упражнения, мужчины
- Финал - 11:00
Опорный прыжок, женщины
- Финал - 11:52
Конь, мужчины
- Финал - 12:41
Параллельные брусья
- Финал - 13:24
Теннис
Женщины, парный разряд
- Финал. Крейчикова / Синякова (Чехия) - Бенчич / Голубич (Швейцария) - 9:00
Мужчины, индивидуальный разряд
- Финал. Александр Зверев (Германия) - Карен Хачанов (Российский Олимпийский комитет) - не раньше 10:30
Микст
- Финал. Веснина / Карацев (РОК) - Павлюченкова / Рублев (РОК)
Парусный спорт
Лазер, мужчины, индивидуальный разряд
Украина не представлена
- Финал - 7:33
Лазер, женщины, индивидуальный разряд
Украина не представлена
- Финал - 8:33
Гольф
Мужчины
- Финал - 1:30
Фехтования
Мужчины, командный разряд
Украина не представлена
- Матч за бронзу - 12:30
- Матч за золото - 13:50
Прыжки в воду
Женщины, трамплин 3 метра
Украина не представлена
- Финал - 8:00
Велоспорт
BMX, фристайл
Украина не представлена
- Женщины, финал - 3:10
- Мужчины, финал - 4:20
Бадминтон
Украина не представлена
Женщины, индивидуальный разряд
- Матч за бронзу - 14:30
- Матч за золото - 15:20