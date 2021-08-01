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Хижняк пробився до півфіналу олімпіади з боксу і гарантував собі медаль

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Токіо, Неділя 01 серпня 2021 06:47
Хижняк пробився до півфіналу олімпіади з боксу і гарантував собі медаль Фото: Олександр Хижняк переміг у чвертьфіналі ОІ-2020 (facebook.com)
Автор: Ігор Литвиненко

Український боксер Олександр Хижняк (вагова категорія 69-75 кг) пробився до півфіналу Олімпійські ігри і гарантував медаль. У чвертьфіналі він переміг домініканця юрі Седено-Мартінеса.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Згідно з рішеннями суддів українець мінімально взяв перший раунд, одноголосно був кращим у другому, а в третьому йому перевагу віддали четверо з п'яти суддів. Загальний підсумок суддівських карток - 4:1 на користь Хижняка.

Хижняк пробився до півфіналу олімпіади з боксу і гарантував собі медаль

У півфіналі український боксер зустрінеться з представником Філіппін Еуміром Марсіалем. Бій відбудеться 5 серпня.

Таким чином Хижняк гарантував собі як мінімум бронзову медаль Олімпіади. У разі перемоги він зможе поборотися за"золото".

Зазначимо, український боксер є першим номером світового рейтингу у своїй ваговій категорії.

Нагадаємо, сьогодні Україні перше "срібло" приніс плавець Михайло Романчук. Він став другим на дистанції в 1500 метрів вільним стилем.

Також РБК-Україна писало, що сьогодні за ще одну медаль Олімпіади побореться важкоатлетка Ірина Деха у ваговій категорії до 76 кг.

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